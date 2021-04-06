Üretici İçin Yeni HİS Göletleri yapımı devam ediyor
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Üretici İçin Yeni HİS Göletleri yapımı devam ediyor

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Üretici İçin Yeni HİS Göletleri yapımı devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerden gelen talepler doğrultusunda mevcut hayvan içme suyu göletlerinin bakım ve onarımını yapıyor ve ihtiyaç duyulan yerlerde yeni göletler oluşturuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, hayvanların daha uygun koşullarda yetiştirilmesi, verimliliklerinin arttırılması, et ve süt üretim maliyetlerinin düşürülerek üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Buna bağlı olarak Kula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ne yeni bir Hayvan İçme Suyu Göleti yapılarak, üreticilerin kullanımına sunuldu.

"Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz''

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göletleri ile mera alanlarında yağmur ve kar suları doğal metotlarla biriktirilip muhafaza ediliyor. Bu sayede tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için temiz su kaynağı oluşturan göletler, kırsalda yaban hayatının korunabilmesine yönelik önemli yaşam alanları da sunuyor. Çalışmalarımız devam edecek. Yapılan Hayvan İçme Suyu Göleti vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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