Üretici, hırsız korkusu ile keçiboynuzunu 1 ay erken hasat etti - Üretici, hırsız korkusu ile keçiboynuzunu 1 ay erken hasat etti Toplaması kolay, fiyatı yüksek keçiboynuzuna hırsız dadandı Keçiboynuzu meyvesinin kilosu 7 lirayı bulunca ürüne hırsızlar dadandı Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen keçiboynuzu, ürünün çalınması korkusuyla yaklaşık bir...

- Üretici, hırsız korkusu ile keçiboynuzunu 1 ay erken hasat etti

Toplaması kolay, fiyatı yüksek keçiboynuzuna hırsız dadandı

Keçiboynuzu meyvesinin kilosu 7 lirayı bulunca ürüne hırsızlar dadandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen keçiboynuzu, ürünün çalınması korkusuyla yaklaşık bir ay erken hasat edildi. Üreticiler, kilosu 7 lirayı bulunan ürünün ağaç dalında kurumasını beklemeden, toplayıp evlerinde kurutmaya karar verdi. Yüksek fiyatın memnuniyet verici olduğunu belirten üreticiler ancak bu fiyatın hırsızlara da cazip geldiğine dikkat çekti.

Keçiboynuzu üreticisi Kerim Yılmaz, bu yıl meyve rekoltesinin yüksek olduğunu ancak ürüne hırsız dadandığını, buna karşı herhangi bir tedbirlerinin olmadığını, zaman zaman bahçede nöbet tuttuklarını ancak hırsızların ise bu kez de gece geldiğini belirtti.

"Hırsızlara cazip geliyor"

Yılmaz, "Keçiboynuzunun fiyatı yüksek, 7 lira. Toplaması kolay, satış sorunu yok, alıcısı çok. Ondan dolayı hırsızlara cazip geliyor. Bir çuval 'harnup' toplarsalar 300-400 lira. Keçiboynuzu toplarsalar 260 lira. Bir çuval 40 kilo geliyor. Fiyat yüksek, dolayısıyla hırsızlık çok" dedi.

"Erken toplamaya mecbur kaldık"

Yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı ürünü erken topladıklarını ifade eden Yılmaz, "Daha meyvenin olmasına yaklaşık 20 gün bir ay kadar zaman var. Hırsızlık olaylarından dolayı erkenden toplayıp evimizde kurutmaya çalışacağız. Ancak o da ağaç üzerinde kuruma gibi olmaz. Ağaç üzerinde kuruması ile bizim serip kurutmamız arasında çok fark var. Erken toplamaya mecbur kaldık, yoksa ağaç üzerinde mahsul kalmayacak" şeklinde konuştu.

Yörede keçiboynuzu 7 liradan, meyvenin 'harnup' olarak bilinen aşılı olanının ise kilosu 25 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: İHA