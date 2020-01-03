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Üretici fiyatları Aralık'ta yüzde 0.69 arttı, 2019 artışı yüzde 7.36

Yurt içi üretici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2019 yıllık artışı yüzde 7.36 ile tek hanede gerçekleşti.

03.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:08
Üretici fiyatları Aralık'ta yüzde 0.69 arttı, 2019 artışı yüzde 7.36

Yurt içi üretici fiyatları ayında yüzde 0.69 arttı ve 2019 yıllık artışı yüzde 7.36 ile tek hanede gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyatları 2018 yılı Aralık ayında aylık yüzde 2.22 düşmesine karşın, yıllık artış yüzde 33.64 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretici fiyatları Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.56 arttı.


Kaynak: DHA
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