Üretici, Fındık Fiyatlarının Yükselmesini Bekliyor

Bayram tatili boyunca 13.75 TL'ye kadar alıcı bulan fındık fiyatını, tatil sonrası üretici yükselmesini, alıcı ise düşmesini bekliyor.

Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin, asıl fındık piyasasının tatil sonrasındaki bir hafta içerisinde oluşacağını söyledi.

Başkan Şahin, "Bayram öncesinde 12 TL civarında olan fındık fiyatı bayram tatili süresi içerisinde 13 TL civarında işlem gördü. Ancak asıl alıcı firmalar tatil sonrasını beklemekteydi. Bana göre serbest piyasada asıl fındık fiyatı bir hafta sonra oluşacaktır. Fındık fiyatının nasıl oluşacağına etki edecek nedenlerden birisi üreticinin elindeki fındığı pazara ne yoğunlukta indireceğidir. Bir diğer neden ise TMO'nun piyasaya girip girmeyeceğidir. Bu etkenler fındık fiyatını olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Bir de ifade etmemiz gereken şu nokta vardır. Alıcı firmalar; "fındığını kaçtan satarsınız?" diye sormuyorlar, "fındığı bu fiyattan alıyoruz ister sat ister satma" diyorlar. Biz kendi fındığımızın değerini kendimiz belirleyemediğimiz sürece oluşacak piyasa asla üreticinin beklentilerini karşılamayacaktır. Dolayısıyla piyasa bayram tatili sonrasında biraz yükselecek olsa da fındığın pazara yoğun ineceğinden dolayı tekrar düşecektir ve piyasa 13.5 TL civarında şekillenecektir" dedi.

"Fındık fiyatları Eylül'de yükselebilir"

Fındığın ekim ayından sonra yükselişe geçeceğini ileri süren Giresun Ticaret Borsası eski başkanı ve fındık sanayicisi Mustafa Demirci ise "Bilindiği turfanda olarak tabir ettiğimiz pazara ilk fındık indiği dönemde fiyatlar yüksek olur. Sonra fındık yoğun olarak pazara inmeye başlayınca da fiyatlar düşer. Bayram sonrasında da fındığın yoğun olarak pazara ineceği bilinmektedir. Bu nedenle bayram boyunca 13,75 TL'ye kadar yükselen fiyatların biraz düşüş yaşayacağını söyleyebiliriz. Bu yoğunluğun ardından ise ekim ayı ortalarından sonra biraz daha yükseliş gösterebilir "diye konuştu. - GİRESUN