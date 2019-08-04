Üretici fındık bahçesine şenlik havasında girdi

Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinen 'Giresun fındığı'nda hasat başladı. Giresunlu çiftçiler 17 lira olarak açıklanan fındık taban fiyatı ve rekoltenin yüksek olmasından dolayı hasada şenlik havasında başlayarak bahçeye kemençe eşliğinde atma türkülerle girdi. Kaliteli fındığıyla tanınan Giresun'da fındık hasadı başladı. İmece usulü ile fındığa başlayanları, bahçede Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da yalnız bırakmadı. Bahçeye giren Şenlikoğlu, vatandaşlarla fındık toplayarak öğle yemeğini de bahçede yedi.

ŞENLİKOĞLU: "SEZON ÖNCESİ İLK DEFA FİYAT AÇIKLANDI" Üreticilerin bahçeye, açıklanan fiyatın da etkisiyle neşeli bir şekilde girdiğini belirten Şenlikoğlu, "Giresunumuzda ve bütün Karadeniz'de artık fındık sezonumuz başlamış bulunmakta tabi bu seneki fındıksezonumuz çok daha neşeli, çok daha eğlenceli, çok daha güzel geçiyor. Öncelikle fındık fiyatı için Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen Bakanlarımıza bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. İnsanımızın, Giresunumuzun ve bütün Karadeniz'in beklentisi en çok geçim kaynağı olarak yoğun bir şekilde kullandığımız fındığın fiyatıydı. Bu sene cumhuriyet tarihinde ilk defa sezon öncesi fındık fiyatı açıklanarak hem de güzel bir fiyat verilerek insanımızın, Giresunumuzun beklentisine cevap vererek inşallah güzel ve neşeli bir sezona başlamış bulunmaktayız. İstiyoruz ki insanımız, Giresunlumuz ve bütün fındıküreticileri şöyle güzel bir sezon geçirsinler hem ihtiyaçlarını karşılasınlar hem de neşeli bir şekilde hasatlarını yapsınlar" dedi.

"FİYAT DA İYİ, REKOLTE DE" Fiyatın yanı sıra rekoltenin de üreticiyi memnun ettiğini kaydeden Şenlikoğlu, rekoltenin ise 700 bin ton civarında olduğunu ifade etti. Şenlikoğlu, "Fındık bizim ana geçim kaynağımız bu sene rekolte açısından da çok güzel bir sezon yakaladığımızı düşünüyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 700 bin ton civarında toplamda bir rekolte beklentimiz var. Giresun için de hemen hemen yılların en yüksek rekoltesine sahip bulunmaktayız. İnşallah şehrimizde insanımızın ihtiyaçlarına derman olacaktır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Fındık fiyatları açıklanırken Giresun kalite fındığa ayrı bir fiyat veriliyor" diyen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Giresun kalite fındık daha yağlı içerik itibariyle sanayi ve diğer alanlara daha uygun bir yapıya sahip olduğu için ayrı bir fiyatlandırmayla gidiyor ancak fındığın genel anlamda ciddi bir önemi var. Bu anlamda ülkemize fındığın genel getirisine baktığımız zaman tarım ürünleri arasında da en başlarda yer alan bir tarım ürünüdür. Bu sebeple 50 randıman gelen Giresun kalite fındığa 17 lira taban fiyat belirlendi. Ancak inşallah randımanımız daha da yüksek çıkarak 18-19 liraya hatta doğrudan tarım desteğini de dikkate alırsan 20 lirayı bulacaktır, bu da şehrimize ekonomik olarak yapılmış bir yatırımdır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bahçede çalışan işçiler ise genel olarak hasadın güzel geçtiğini, kendilerini zorlayan tek şeyin engebeli arazi olduğunu ve bu sezon açıklanan fiyatın tüm yorgunluklarını aldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

(Ahmet Bilge - Resul Yanbul/İHA)

Kaynak: İHA