Üretici enflasyonundaki artışta döviz kuru etkili oldu
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Üretici enflasyonundaki artışta döviz kuru etkili oldu

05.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:24
Üretici enflasyonundaki artışta döviz kuru etkili oldu

Merkez Bankası, yurt içi üretici enflasyonundaki artışta "birikimli döviz kuru etkileri" ve uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin yanı sıra, bazı sektörlerdeki "arz kısıtları ve güçlü talep koşulları"nın da etkili olduğuna dikkat çekti.

Merkez Bankası, yurt içi üretici enflasyonundaki artışta "birikimli döviz kuru etkileri" ve uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin yanı sıra, bazı sektörlerdeki "arz kısıtları ve güçlü talep koşulları"nın da etkili olduğuna dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Pazartesi günü açıkladığı verilerine göre, yurt içi üretici enflasyonu, 2019 yılındaki yüzde 7.36'dan, 2020 yılında yüzde 25.15 düzeyine yükseldi.

TCMB'nin "Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, "Bu dönemde, özellikle endüstriyel metal, petrol ve tarımsal emtia fiyatları belirgin bir artış kaydetti. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının eğilimi bir miktar gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korudu" denildi.Yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda yükseldiğine dikkat çekilen TCMB rapounda, "Aylık bazda ara malları grubu fiyat artışında demir-çelik, inşaat ara girdileri ve kağıt ürünleri öne çıkarken, sermaye malı fiyatlarındaki yükselişte metal yapı ürünleri ile makineler etkili oldu" denildi ve eklendi: "Dayanıklı tüketim malları fiyatlarında ev aletleri ve tüketici elektroniği ürünlerinde fiyat artışları izlenirken, uluslararası altın fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak mücevherat kaleminde bir miktar düşüş görüldü. "Dayanıksız tüketim mallarındaki yükselişte katı-sıvı yağlar, et ve süt ürünleri belirleyicioldu. Enerji fiyatlarındaki artışta petrol ürünleri belirgin şekilde öne çıktı. "Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar devam etti." (Grafik)

 


Üretici enflasyonundaki artışta döviz kuru etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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