Üretici enflasyonundaki artışta döviz kuru etkili oldu

Merkez Bankası, yurt içi üretici enflasyonundaki artışta "birikimli döviz kuru etkileri" ve uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin yanı sıra, bazı sektörlerdeki "arz kısıtları ve güçlü talep koşulları"nın da etkili olduğuna dikkat çekti.