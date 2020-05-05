HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor

Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor
05.05.2020 20:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:34

- Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor Çay üreticisi 4 lira istiyor, Ziraat Odası "3,90 TL yeter" diyor Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Rize'de salgının yayılmaması için getirilen seyahat yasağı nedeniyle sancılı başlayacak olan 2020 yılı...

- Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor

Çay üreticisi 4 lira istiyor, Ziraat Odası "3,90 TL yeter" diyor

RİZE - Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Rize'de salgının yayılmaması için getirilen seyahat yasağı nedeniyle sancılı başlayacak olan 2020 yılı yaş çay sezonunun açılmasına günler kala Rizeliler, çayı nasıl toplayacaklarından daha çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor.

Rize'de salgının yayılmasının önüne geçmek için çıkartılan seyahat yasağı kararları nedeniyle büyükşehirlerde olan Rizeliler'in ve Gürcü işçilerin de şehre gelememesi nedeniyle alınan karar kapsamında çevre illerde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda Rize'de yarıcılık yapmış ailelerin Rize'ye girişlerine kontrollü bir şekilde izin verildi. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde açılması beklenen 2020 çay sezonu için ise vatandaşların açıklanacak fiyat konusunda beklentileri oluşmaya başladı. Genel itibariyle geçtiğimiz yıl 3 lira 3 kuruş olan yaş çay taban fiyatının bu yıl 4 lira olmasını isteyen Rizeliler, gübre fiyatlarında geçen yıla oranla fazla bir artış olmadığını fakat gıda fiyatlarında yüksek bir artış olduğunu ve bu nedenle yapılacak zammın enflasyon rakamlarının üzerinde olması gerektiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte en az 4 TL olması gerektiğini dile getirerek "Gübre fiyatları geçen yılla hemen hemen aynı ama gıda fiyatlarına baktığımız zaman yüzde 50'lik bir artış var. Bu fiyatlar baz alınırsa herhalde 4 lira olması lazım. Ne kadar kabul etmesek bile gıda enflasyonu yüzde 50'ye vurmuş durumda. Biz markete gittiğimiz zaman her şeyde bunu görüyoruz. Piyasa fiyatının uygulanmasını istiyoruz. uygulanırsa üretici memnun olur, mağdur olmaz" ifadelerini kullandı.

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç ise kendilerinden maliyet hesabı çıkartılması istendiğini ve oda olarak 3 lira 33 kuruşluk bir maliyet çıkardıklarını dile getirmesine rağmen fiyat artışı olarak destekleme dahil 3 lira 90 kuruşluk bir bedelin yaş çay için uygun olacağını dile getirdi. Paliç "2019 yılında destekleme ile yaş çay fiyatı 3 lira 3 kuruştu. Bu yıl tabi ki enflasyonun üzerinde bir rakam bekliyoruz. Hem virüs dolayısıyla hem bazı şartlar zorlaştırdı, bazı maliyetler yükseldi. Biz Ziraat Odaları olarak 3 lira 90 kuruşluk bir talebimiz var. Bizden istenen maliyeti çıkardık, 3 lira 33 kuruş maliyet var. Bu nedenle destekleme dahil 3,90 gibi bir talebimiz var. Gerçekçi olmak lazım" dedi.

Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var Ekonomi
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Ekonomi
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor Ekonomi
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor Ekonomi
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Falcao Loris Karius Sergen Yalçın Nenad Bjelica Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 20:58:04. #1.15#
title