Üretene Büyükşehir Desteği

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı kişi, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile derneklerin yöneticilerini kabul etti. Başkan Çelik, ziyaretlerde üretimin önemini vurgulayarak "Kayseri'yi büyütmek istiyorsak, şehri büyütenlerin yanında olmalıyız ve onların yolunu açmalıyız" diye konuştu.

Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Üretimi desteklemek için belediye olarak her konuda ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Gerek imar çalışmaları, gerekse farklı alanlarda sizi desteklemek için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Sizler yanınızda eleman çalıştırıyorsunuz, kaynak oluşturuyorsunuz. Bundan dolayı da sizin yanınızdayız. Hep beraber bu şehri büyüteceğiz" dedi.

Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır da Büyükşehir Belediyesi'ni her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi. Odakır, oto sanatkarlara verilen desteklerden dolayı Başkan Çelik'e teşekkür etti.

KAYMOS ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Tuncay Sabuncu ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Başta şehrin ulaşımı olmak üzere yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür eden Sabuncu, "Başkanlığınızla şehrin ulaşımında ciddi rahatlamalar oldu. Bundan dolayı şehir adına müteşekkiriz. Sizi, sanayicilerin yanında daha çok görmek istiyoruz. Bizlere ağabeylik yapmanızı, yol gösterici olmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Şehri büyütmek için şehri büyütenlerin yanında olmak gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik de "Türkiye'de hiç olmadığı kadar Kayseri'de sanayi siteleri var. Bizler belediyeler olarak her zaman sizlerin yanında olmaya gayret ettik. Bundan sonra da inşallah hep yanınızda olacağız. İstihdam oluşturan herkesin yanında duracağız" dedi. Ulaşım projelerine de değinen Başkan Çelik, Ulaştırma Bakanlığı bütçesiyle yapılabilecek büyüklükte projeleri Kayseri'ye kazandırdıklarını kaydetti.

NEY USTASINDAN DİNLETİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi, Kayseri Kafkas Derneği, Kayserispor Kapalı Kale Taraftarları, Servisçiler Odası, Anadolu Gençlik Derneği, Yazıhaneciler Derneği, Sarıoğlan Sulama Birliği, Altınçınar Film Festivali Yönetimi, bazı şehit aileleri ve hayırseverler ile Ney Yapım Ustası Seyfi Günay ziyaret etti. Ney çalmak istediğini ifade eden ve kısa bir ney icrası dinleyen Başkan Çelik, kültür ve sanat anlamında kendinin vakfetmiş insanlarla beraber Kayseri'deki kültür sanatı geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. - KAYSERİ