"Üreten ve Girişimci Kadınlarımızla Gurur Duyuyoruz"

Malatya ve Yeşilyurt'un yöresel zenginliklerini doğru ve planlı yatırımlarla yaşatmak ve geleceğe taşımanın yanı sıra girişimci kadınlara yeni bir iş alan açmak adına kurulan Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi, Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarında tahsis edilen 'Yöresel Ürün Satış ve Kafe' ile hizmet ağını genişletti.

Yeşilyurt'un tarihi, kültürü ve yemeklerini yaşatmak adına çok güzel hizmetlerin sunulduğunu ifade eden AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, girişimci kadınlar tarafından hazırlanan yöresel lezzetlerin tanıtım ve satışının yapılacağı Yöresel Ürünler Satış ve Kafenin Yeşilyurt'a hâyırlı olmasını temenni etti.

Malatya'da kadın kooperatiflerin artmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ise, " 2016 yılından itibaren kadın kooperatiflerin artması için çeşitli eğitim programları düzenledik. Bakanlığımızın sağladığı hibe destekleriyle birlikte şu anda 21 kadın kooperatifi kentimizde hizmet ediyor. Kadınlarımızın bir araya gelmesi ve güç birliği yapması hem istihdam açısından hem de üretim açısından çok önemlidir. Göz dolduran kooperatiflerimiz arasında yer alan Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifimize başarılar diliyorum. Kurum olarak ta kooperatiflerimize her türlü desteği veriyoruz, hibe desteklerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar ise, Malatya ve Yeşilyurt'un gastronomisini hareketlendirmek, zengin yemek kültürünü yaşatmak, kadınların ev ve ülke ekonomisine olan katkılarını artırmak adına kurdukları kooperatifin faaliyetlerine katkısını esirgemeyen Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt İlçesinde üreten ve girişimci kadınları bir çatı altında toplayarak, kentin tarihi ve kültürel hazinelerini ön plana çıkardıklarını hatırlatan Semra Çınar, " 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sizinle bu anlamlı açılışta buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.31 Mart 2020 tarihi itibariyle Malatya ve Yeşilyurt'un yöresel yemeklerini zenginliklerini tanıtmak ve geleceğe taşıma adına Yeşilyurt Belediyemizin destekleriyle kurulan, girişimci ve üretken kadınlarımızın gönüllülük esasıyla bir araya geldikleri Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimize böylesine nezih ve modern bir ortamda çalışma ve üretme fırsatı veren Başkanımıza ve değerli mesai arkadaşlarına şahsım ve tüm kadınlar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınlara olan sonsuz desteğiyle 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü' nün oluşturulması ve Değerli Eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde hayata geçen 'Geleceği Yazan Kadınlar' Projesi tüm kadınlar gibi bizleri de motive etmiş ve bu alandaki çalışmalara katılma isteğimizi artırmıştır." dedi.

İhtişamlı ve köklü bir tarihe sahip olan Malatya ve Yeşilyurt'un yöresel zenginliklerinin hak ettiği değeri görebilmesi için üreten ve girişimci kadınlarla el birliği yaparak çok yoğun çalıştıklarını dile getiren Semra Çınar, "İlçemizde bir yandan yemeklerimizi en güzel şekilde tanıtmak amacıyla faaliyetler yürütürken diğer taraftan kadınlarımızın ev ve ülke ekonomisine olan katkılarını artırmaktayız. Üreten ve girişimci kadınlarımızın destekleri ile kurduğumuz kooperatifimiz, kadınların sosyoekonomik alanda ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Kadınlarımızın imzası olan her başarı, bunları hayal eden ancak gerçekleştirmek için cesaret bulamayan diğer kadınlarımıza bir örnek oluyor. Bunları gerçekleştirmekte öncülük yaparak, diğer kadınlarında güzel çalışmalar yapabilecekleri konusunda, azimli olmalarını ve asla hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiğinin farkına varmalarını sağlıyoruz. Bunu yaparken toplumumuzun kaybetmeye yüz tutmuş değerlerini geleceğe aktarmanın önemini vurguluyor, ülkemizdeki zenginliklerin geliştirilerek sonraki kuşaklara ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarında hizmet verecek olan Yöresel Ürün Satış ve Kafemizde kadınlarımızın büyük emekle hazırladıkları eşsiz yemek ve tatlılarımızı hemşehrilerimizin beğenisine sunacağız. Temiz, güzel ve modern bir ortamda gerçekleşecek hizmetlerimizle yöresel güzelliklerimizin tanıtımına güçlü bir destek daha vermiş olacağız." dedi.

Yöresel Ürün Satış ve Kafe'nin Malatya ve Yeşilyurt'a hâyırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt'ta üreten, girişimci ve ayakları üzerinde kadınların sayısının artmasının gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifinin iki yıl içerisindeki çalışmalarıyla kentin turizmine ve gastronomisinin gelişmesine ciddi bir katkı sunduğunu dile getiren Başkan Çınar, "Malatya ve Yeşilyurt'un zengin yemek kültürünü planlı ve güzel çalışmalarla yaşatmak, bugünden geleceğe taşımak adına kurulan kooperatifimiz çatısı altında buluşan üreten ve girişimci kadınlarımızın başarılı çalışmaları, ilçemizin turizm potansiyelinin hareketlenmesine vesile olmaktadır. Malatya'da sayısı hızla artan kadın kooperatiflerimiz bu anlamda çok güzel hizmetler sunuyorlar, bizlerde bu oluşumlara tüm desteğimizi veriyoruz. 2020 yılında evlerinde veya kurdukları işyerlerinde geleneksel sofra kültürümüzde yer alan yemeklerimizi yaparak ev bütçelerine katkı sunmaya çalışan üreten ve girişimci kadınlarımızı bir çatı altında toplayarak, bu yöndeki tanıtım faaliyetlerimizi doğru, planlı ve sistemli bir boyutta uygulamak adına Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifinin kurulmasına destek verdik. Gıda Mühendisi olan eşim Semra Çınar'ında aktif olarak yer aldığı bu kooperatif çatısı altında güç birliği yapan kadınlarımızın büyük gayretleriyle iki yıl gibi kısa bir zamanda bölgemizin yemek kültürünün yanı sıra tatlılarımız, kurutmalıklarımız, turşularımız ve diğer tüm özel ürünlerimizin gastronomiye kazandırılması noktasında önemli bir mesafe aldık. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda bu çalışmaları başlatmıştık ve çok güzel bir mesafe almıştık. Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarımızda hizmet verecek olan Yöresel Ürün Satış ve Kafe ile bu hizmetleri geliştirmiş olacağız." dedi.

Malatya ve Yeşilyurt'un zengin yemek kültüründeki eşsiz lezzetleri güzel bir mekanda vatandaşlarla buluşturacaklarını dile getiren Başkan Çınar, "8 Mart Dünya Kadınlar gününün anlam ve ruhuna uygun güzel bir mekanı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz, burasıyla birlikte kooperatifimizin faaliyet alanları genişlemiş olacak. Üretimin gücüne inanıyor, üretici kadınlarımızın ürünlerini tüketiciye kolayca ulaştırmasını hedefliyoruz. Yöresel ürünlerimizin tanıtımı ve satışını konforlu bir ortamda gerçekleştireceğiz. Girişimci kadınlarımızın emek ve gayretleriyle burasının yakın zamanda çok yoğun bir ilgi göreceğine eminim. Burada ağırlıkla olarak Malatya ve Yeşilyurt'un geleneksel yemeklerinin hem tanıtımı hem de satışı yapılacak. İlçemizin kırsal bölgelerinde ki emekçi ve üreten kadınlarımızın binbir emekle ürettikleri ele emeği göz nuru eserlerini de ayrıca burada bulundurup, onların ev bütçelerine katkı sunmalarını sağlayacağız. Bilindiği üzere Yeşilyurt Kent Konseyi ve Kooperatifimizin büyük destekleri neticesinde yemeklerimizin ve meyvelerimizin coğrafi işaret tescil belgesine kavuşması noktasında büyük başarılar elde ettik. Samimiyet ve gönüllülük esası ekseninde gerçekleşen bu çalışmalar neticesinde şu anda Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olarak, gastronomi alanında Yeşilyurt'un ismini ön plana çıkardık.30'ya yakın yöresel ürünümüzden 17'sinin tescil belgesini ilçemize kazandırdık.Gastronomiye yönelik çalışmalarımızı bu tür özel tanıtım ve satış mekanlarıyla daha fazla kesime ulaştırmaya çalışıyoruz. Yöresel Ürün Satış ve Kafemizde ki hizmetlerimizi sevk ve idare edecek olan kooperatifimizin değerli üyelerine şimdiden başarılı çalışmalar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Yöresel Ürün Satış ve Kafenin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılanlara yöresel lezzetler ikram edildi.

Açılış törenine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kibar Aslan, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, kadın girişimciler ve mahalle sakinleri katıldı.

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