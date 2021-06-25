Üreten kadınların sergisi
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Üreten kadınların sergisi

Üreten kadınların sergisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'da kadın kooperatifleri bünyesinde kadınlarının ürettiği ürünler Seyhan Belediyesi, Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Adana Kadın Kooperatifleri işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide Adanalıların beğenisine sunuldu.

Adana'da kadın kooperatifleri bünyesinde kadınlarının ürettiği ürünler Seyhan Belediyesi, Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Adana Kadın Kooperatifleri işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide Adanalıların beğenisine sunuldu.

Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığı önünde açılan sergide 14 kadın kooperatifinde üretilen ürünler 29 stantta halka sunuldu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide, üreten kadınların el emeği, göz nuru ürünleri sergilendi.

S.S. Seyhan Üreten Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin standında Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde üretilen seramik, tekstil, resim gibi el sanatları ile sabun, kolonya, tıbbi ve aromatik ürünlerin tanıtımını gerçekleştirildi.

Açılış töreninin ardından stantlardaki ürünleri inceleyip, kooperatif yetkililerinden üretim süreciyle ilgili bilgi alan Başkan Akay, kadınların üretim sürecine katılmasının önemini vurguladı.

Seyhan Belediyesi olarak kadın temsilini ve istihdamını artırıp, kadınların emeğini ve gücünü ortaya çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Akay, kadınların üreterek daha da güçlü hale geleceğinin altını çizdi.

Başkan Akay, "Bir toplumun ilerleyebilmesinin, gelişebilmesinin yolu üretimden geçiyor. Yaşamın her alanında üretmeliyiz. Kadınların üretmediği bir toplumun gelişebilmesi de pek olanaklı değil. Bu nedenle üreten kadınları destekliyoruz. Bugün kadınların 14 kadın kooperatifi bünyesinde ürettiği ürünler sergileniyor. Bu çok önemli ve anlamlı, kentimiz ve ülkemiz adına da çok iyi bir başlangıç. Kadınlar üretecek, ürettiğini satacak ve kadınlar kazandıkça güçlenecek" diye konuştu.

Sergi 26 Haziran Cumartesi gününe dek açık kalacak. - ADANA

Üreten kadınların sergisi
Üreten kadınların sergisi
Üreten kadınların sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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