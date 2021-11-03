Üreten kadinlarimiz artik kaldirimlarda deği·l güvenli·, konforlu yerdeler

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Belediyesi tarafından, yöresel ürünleriyle tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için yapılan yöresel ürünler pazarının ikincisi de hizmete girdi.

Çınarlar Mahallesi'ndeki pazarın hizmete girmesinin ardından şimdi de Bulancak Durağı dolmuşlar mevkiine projelendirilen yöresel pazar hizmet vermeye başladı. 59. 5 metrekare alana sahip tek yapı şeklindeki projede mutfak ve tuvalette yer alıyor.

DOKA tarafından da desteklenen yöresel ürün pazarı projesini hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kadınların daha fazla üretebilmesi ve ürettikleri ürünleri pazarlaması için destek olmaya devam edeceklerini belirterek: "Giresun Kadın Kooperatifimize üye olan kadınlarımız bu modern, güvenli yöresel pazarımızda ürünlerini satabilecekler. Kooperatifler, kadın istihdamının artmasında ve kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Ortak hareket etme kültürünün ve birlikte üretmenin bir parçası olan kooperatifleşmenin daha da kuvvetlenmesi için bizler destek oluyoruz. Üreten kadın güçlü kadındır, güçlü kadın da güçlü toplum demektir. Güçlü toplum yolunda önemli işler gerçekleştiren kadınlarımızın başarılarının devamını diliyorum. Yeni pazarımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Teyzelerimizin, annelerimizin yüksek standartlarda ürün satabilmelerine aracı olacak bu pazar projelerine son derece önem veriyoruz. Teyyaredüzü ve Aksu Mahallelerimize de yöresel ürün pazarı yaparak pazar sayımızı artıracağız. " dedi.

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