Üreten kadınlar iş başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üreten kadınlar iş başında

Üreten kadınlar iş başında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Niğde'nin Bor ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler ve dokunan halılar kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler ve dokunan halılar kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor.

İlçede yaşayan kadınların girişimi ve Bor Belediyesinin desteğiyle 3 ay önce kurulan Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilçedeki kadınların ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kooperatif merkezine gelen kadınlar, burada tek katlı ve iki ayrı bölümden oluşan alanda bir kısımda gıda ürünleri üretiyor, bir kısımda ise halı dokuyor. Kooperatif bünyesinde üretilen erişte, mantı, tarhana, sirke, reçel gibi ürünler, doğal beslenmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Kadın istihdamının öncelikli hedef olduğu kooperatifte, tarımsal ürünlere katma değer katılması ve unutulmaya yüz tutmuş halıcılığın gün yüzüne çıkartılması da hedefleniyor.

15 kadın istihdam ediliyor

Kadınların elinden çıkan yöresel gıda ürünleri ile dokunan halıların yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ve yöre kadınlarına yeni gelir kaynağı oluşturulması için kooperatif kurduklarını söyleyen Bor Kadın Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hatun Keçeci, şimdilik 15 kadının istihdam edildiğini bu sayının daha da artacağını söyledi. Keçeci, "Bizim bu projedeki amacımız tamamen kadınlarımıza bir iş olanağı sağlayabilmekti aynı zamanda yöremizdeki ürünleri diğer insanlara tanıtabilmekti. 3 ay oldu projemizi hayata geçireli ama gerçekten çok büyük güzel tepkiler alıyoruz insanlardan. Burada gördüğünüz gibi tamamen bayanlara psikolojik, maddi, manevi bir imkan sağlamaya çalıştık. Bu hususta biz Belediye Başkanımız Serkan Baran'ın çok büyük desteğini gördük. En büyük hedefimiz tamamen kadınlarımızın çalışacağı bir fabrika kurabilmek bayanların rahatça çocuğum hasta yada getirecek yerim yok demeden çocuklarıyla bile birlikte gelebilecekleri bir iş imkanı sağlayabilmek onlara. Tabi ki bir marka üzerinde markalaşıp yöremizdeki bir ürün üzerinde katma değer katarak hem yurt içi hem de yurt dışı piyasasına sunabilmek" dedi.

Kooperatifin halı atölyesinde dokuma yapan Fatma Keskin ise evlerine katkı sağladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. - NİĞDE

Üreten kadınlar iş başında
Üreten kadınlar iş başında
Üreten kadınlar iş başında
Üreten kadınlar iş başında
Üreten kadınlar iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Varank: 'Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu.'
Varank: "Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üreten kadınlar iş başında - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 11:25:02. #1.15#

title