Üreten Genç Projesi 13 bin girişimci gence fırsat olacak

Mamak Belediyesinin "Üreten Genç Projesi" kapsamında 13 bin öğrenci, kendi girişimlerini kurma yolunda 8 farklı konuda online eğitim alacak.

Mamak Belediyesinin "Üreten Genç Projesi" kapsamında 13 bin öğrenci, kendi girişimlerini kurma yolunda 8 farklı konuda online eğitim alacak.

Üreten Genç Projesi için düzenlenen protokol imza törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel katıldı. Köse yaptığı konuşmada, projenin asıl amacının gençlerin bilim ve teknoloji kapmasında çağın bütün donanımlarıyla donanmasını sağlamak olduğunu belirterek, projenin aynı zamanda fikri veya projesi olan ama maddi yetersizlikler yüzünden bunları hayata geçiremeyen gençleri maddi olarak ve mekan konusunda desteklemeyi amaçladığını kaydetti.

"Bir taraftan zamanın donanımlarıyla donatmak, bir taraftan da onlara değer merkezli bir ufuk çizmek açısından projeleri çok önemsiyoruz"

8 haftalık eğitimin ardından gençlerin üretimi nasıl yapacaklarını ve nasıl donanım sahibi olacaklarını anlatan Köse, "Bugün Üretken Gençlik Derneği ile Milli Eğitim'le gençlerin öncelikle bir aylık başvuru süresi olacak. Onlar içerisinden arkadaşlar bir değerlendirme yapacaklar. Bu başvuruyu geçen öğrenciler 2 ay boyunca -8 hafta- eğitim alacak. Bu çerçevede hem tecrübe paylaşımı olacak hem bir projeksiyon çizmeye başlanacak. Bir taraftan da gençlerimizin üretmesine ortam sağlamış olacağız. Gençlerimiz ürettikçe, üretimi nasıl yapacağını öğrendikçe donanımları artacak" şeklinde konuştu.

Genç Üretken Projesi'nin bilime ve teknolojiye önem verildiğini gösterdiğini belirten Kaymakam Sırmalı ise, "İnanıyorum ki bir ülkenin doğal kaynakları ne kadar çok olursa olsun yetişmiş insan gücü olmadığı takdirde o ülkenin gelişmesinin imkanı yoktur. Bu anlamda insanımızı yetiştirmek, gençleri yetiştirmek, geleceğe hazırlamak bizim önceliğimiz olması gerekmektedir. Bugün baktığımızda gelişmiş ülkelerin en büyük yatırımlarının bilime ve eğitime olduğunu görmekteyiz. Bu kapsamda ilçemizde bu proje ile bilime ve teknolojiye önem verdiğimizi göstermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Tören, projeye imzaların atılmasıyla son buldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı