Üreten eller Tepebaşı'nda değer kazanıyor

25.09.2019 15:49

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda üretici kadınlar, hem emeklerinin karşılığını alabiliyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.



Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Temmuz ayında hizmete sunulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, her Cumartesi günü Batıkent Belde Evi bahçesinde vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, kadınların el emeği ürünleri perşembe günleri de Özdilek Kültür Merkezi'nde Eskişehirliler ile buluşmaya başladı. Perşembe ve Cumartesi günleri kırsal mahallelerden üretici kadınların el emeği ile ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler Eskişehirlilerden beğeni toplarken; Tepebaşı Belediyesi tarafından üreticilere ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı uygulama haftada iki gün gerçekleştirilmiş oluyor.



"Kendi alın terimizle ev ekonomimize destek oluyoruz"



El emeği ürünlerini satmak için Çalkara Mahallesi'nden gelen Ayşe Öner, tamamen doğal olarak kendi ürettiği tarhana, makarna, reçel, yumurta gibi ürünleri Eskişehirlilerin hizmetine sunduğunu söyledi. Öner, "Hayata geçirilen proje biz üretici kadınlar için çok değerli oldu. Benim bu konuda duygularımı kelimelerle tarif etmem mümkün değil. Çünkü artık kendi emeğimizle, alın terimizle ev ekonomimize destek oluyoruz. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Kadın emeğine sahip çıkılan bu projenin hayata geçirilmesinden son derece memnunuz"



Kızılinler Mahallesi'nden gelen Emine Ünlüer ise, Tepebaşı Belediyesi'nin kendilerine böyle bir imkan sağlamasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ünlüer, "Belediyemizin kadın emeğine sahip çıkılan bu projeyi hayata geçirmesinden dolayı son derece memnunuz. İlk başlarda Eskişehirlilerin ilgi gösterip göstermeyeceği noktasında biraz tereddütlerimiz vardı ancak şu anda gelinen nokta ve gösterilen ilgi gerçekten çok güzel. Ayrıca burada kendi emeklerimizle ürettiğimiz ürünleri sattığımız için ekonomik özgürlüğümüz de oluştu. İnsan eşinden para isterken bazen çekiniyor. Ne zaman istesem veriyor ama yine de insanın kendi elinde parası olması gerçekten çok güzel bir duygu. Kadın Üreticiler Satış Noktası'nın artık iki ayrı noktada açılıyor olmasından da ayrıca çok mutluyuz. Hem ürünlerimizi daha taze satma ve hem de ekonomik olarak daha fazla gelir elde edebilmemizi sağlıyor. Ben bizlere bu imkanı sağladığı için ve hep yanımızda olmasından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Elde ettiğim gelirle çocuklarımın eğitim hayatına katkıda bulunuyorum"



Kızılinler Mahallesi'nden gelen Sevinç Serhan da, elde ettiği gelirle çocuklarının eğitim hayatına katkıda bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Ahmet başkanımıza bizlere bu imkanı sağladığından dolayı çok teşekkür ederiz. Bizler çok memnunuz, inşallah başkanımız ve Eskişehirliler de bizlerden memnundur. Aile ekonomimize katkı sağlamanın duygusu ise paha biçilemez. Kendi alın terimle elde ettiğim gelirle çocuklarımın eğitim hayatına katkıda bulunuyorum. Dilerim ki bu örnek proje Türkiye'de çığ gibi büyür ve üretici kadınlarımızın emeklerine sahip çıkılır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA