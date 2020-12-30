Üreten Eller Pazarı yılbaşı için açıldı
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Üreten Eller Pazarı yılbaşı için açıldı

30.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:35
Üreten Eller Pazarı yılbaşı için açıldı

Muratpaşa'da belediyenin kadınların el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğu Üreten Eller Pazarı, yeni yıl temasıyla açıldı.

Muratpaşa'da belediyenin kadınların el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğu Üreten Eller Pazarı, yeni yıl temasıyla açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların evlerinde, bir araya gelerek kurdukları kooperatiflerde ürettiği çantalar, takılar, kapı süsleri, sepetler, pastalar, börekler ve kurabiyelerin doğrudan Antalyalılarla buluştuğu Üreten Eller Pazarı, yeni yıl dolayısıyla bugün ve yarın 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Pazarda boncuklardan yaptığı bileklikleriyle rengarenk bir standı bulunan Pınar Erzincan, Muratpaşa Belediyesine böyle bir imkanı sağladığı için teşekkür etti. Erzincan, "Ürettiklerimizi burada sergilemekten çok mutluyuz. Ev hanımlarının neler yapabileceğini göstermekten dolayı çok mutluyuz." dedi.

Yaklaşık 8 yıl önce İstanbul'dan gelerek Muratpaşa'ya yerleşen Dilek İnce ise standında sadece yeni yıl temalı hediyeliklerin bulunduğunu kaydetti.

Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi üyesi kadınlarda bu yıl salgın nedeniyle evlerde kutlanacak yılbaşında kurulacak sofralar için birbirinden lezzetli yiyecekler hazırladı.

Zeytinler, kesme erişteler, salata sosları, nar ekşileri ve kurtulmuş meyveler kooperatifin standında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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