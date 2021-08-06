Üreten Çiftçiler Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı
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Üreten Çiftçiler Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı

Üreten Çiftçiler Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi'nin de ortaklarından olduğu İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 2019-2020 yılları olağan genel kurulu bugün gerçekleştirildi.

İnegöl'de çiftçilerin tek çatı altında toplanması ve bir güç birliği oluşturulması adına İnegöl Belediyesi öncülüğünde oluşturulan, İnegöl Belediyesi'nin de ortaklarından olduğu Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2019-2020 yılları olağan genel kurulunu bugün gerçekleştirdi.

Başkanlığını Sinan Kağan'ın yürüttüğü kooperatifin olağan genel kurulu, bugün 14.30'da kooperatife ait Deydinler Mahallesinde bulunan soğuk hava deposunda gerçekleştirildi. Divan heyetinin seçimi ile başlayan genel kurulda, Divan Başkanlığına Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit seçildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesi ile genel kurul devam etti.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Başkan Sinan Kağan, 2019-2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider cetvelini okudu. Daha sonra denetim kurulu raporu okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Yönetim kurulu ve denetim

Kaynak: Bültenler

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