Üreten Bir Toplum Olma Yolunda Meslek Liseleri Olmazsa Olmazımız

Vali Ersin Yazıcı, AHENK ( Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) Projesi kapsamında Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Meslek Liselerinin memleket meselesi olduğuna değinen Vali Yazıcı, üreten bir toplum olma yolunda meslek liselerinin öneminden bahsetti.

AHENK (Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) Projesi kapsamında okul ziyaretlerine tüm hızıyla devam eden Vali Ersin Yazıcı, Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Ziyarette Vali Yazıcı'ya Kepez Kaymakamı Nusret Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er eşlik etti.

AHENK Projesi kapsamında ziyaret ettiği okuldaki öğrencilerle birlikte kitap okuyup sohbet eden Vali Yazıcı, topluma yararlı, bilime ve kültüre meraklı, nitelikli bireyler yetiştirme amacıyla hazırladıkları projeyi tüm okullarda tanıtacaklarını ve anlatacaklarını ifade etti.

Güçlü Mesleki Eğitim, Güçlü Türkiye

Proje kapsamında özellikle kendisi için ayrı bir öneme sahip olan meslek liseleriyle ilgili çalışmalar yapacağına değinen Vali Yazıcı, meslek liselerinin hem ülke hem de Antalya için çok önemli olduğunu ifade etti. Meslek liselerine dokunarak üzerlerindeki ölü toprağını atmaya çalıştıklarını belirten Vali Yazıcı; "Hepimizin bildiği gibi meslek liselerimiz ülkemiz için çok önemli bir yere sahip. Meslek liselerimizi memleket meselesi olarak görüyoruz. Çünkü buralardan ülkeye kalifiye elemanlar yetişiyor. Ülkemizin üretim ekonomisine katkı yapan gençlerimiz yetişiyor. Bu okullara ülkemizin ihtiyacı var. Her zaman altını çizdiğim gibi eğitime yapılan yatırım, ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Bu okullarımız, Türkiye'nin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı gençlerimizin yetiştirilmesinde çok önemli bir yere sahip. Bu konudaki hedefimiz, meslek lisesi öğrencilerimizin niteliğini artırıp, gelişimini sağlayarak kalifiye meslek elemanları yetiştirip ülkemizin yerel ve ulusal sanayi sistemine katkı sağlamak. Güçlü mesleki eğitim, güçlü Türkiye şiarıyla inşallah hep birlikte tüm çocuklarımıza dokunacağız. " şeklinde konuştu.

Ara Eleman Değil Aranan Eleman Olarak Yetiştirmeliyiz

Ülkemizin yarınları için şimdiden harekete geçmemiz gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı; "Meslek liselerimiz öğrencilere genç yaşta meslek bilinci kazandırarak kaliteli eleman yetiştiriyor. Son yıllarda meslek liselerine verilen önemin arttığını görmek sevindirici. Ancak yine de yeterli değildir. Bu liselerimize daha çok önem vererek mesleki açıdan yeterli, ahlaklı, yenilikçi, girişimci, üreten ve ekonomiye değer katan gençlerimizin yetişmesi için destek olmaya devam etmeliyiz. Meslek liselerimizi hep birlikte daha nitelikli hale getirip öğrencilerimizi işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilerle donatmalıyız. Bu okuldaki öğrencilerimizi ara eleman olarak değil, aranan eleman olarak yetiştirmeliyiz. " dedi.

Sizler İçin Çok Büyük Bir Avantaj

Öğrencilere seçtikleri bölümlerle ilgili sorular sorarak sohbet eden Vali Yazıcı, çocuklara meslek sahibi olmanın önemini sordu. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahseden Vali Yazıcı; "İnsanların yeme, içme, barınma ve akabinde güvenlik gibi ihtiyaçları vardır. Hepimiz yaşamımızı devam ettirmek için bir takım meslekleri seçiyoruz. Aslında bütün insanlar aynı amaç için yaşıyor. Hayatta kalabilmek için. Meslek seçimini de bu yüzden yapıyoruz. Buradan mezun olduğunuzda bir mesleğiniz bir bildiğiniz iş olacak. Bu çok önemli. Bu sizler için çok büyük bir avantaj. " ifadelerini kullandı.

Hayallerinizin Peşinden Gidin

Öğrencilere hayalleriyle ilgili sorular soran Vali Yazıcı, hayal kurmaktan asla vazgeçmemelerini, hayal kurarak hayallerine sımsıkı sarılıp onun peşinden gitmelerini söyledi. Her şeyin hayalle başladığını söyleyen Vali Yazıcı, hedeflerine ulaşma noktasında hayal kurup onu istemenin önemli olduğunu ifade etti.

Birine Yalan Söylediğimizde Karşımızdakine de Bu Hakkı Veriyoruz

Toplamda 7 senedir 300 civarında okulu ziyaret ederek en rahatsız olunan konuları sorduğunu ve bu konuların başında %75-80 oranında yalan, iftira ve dedikodunun olduğunu dile getiren Vali Yazıcı; "Şunun cevabını bulamadım umarım bugün bulurum. İnsanlar yalandan rahatsız oluyor. Demek ki; toplum olarak çok yalan söylüyoruz. Ama garip tarafı hem yapıyoruz hem rahatsız oluyoruz. Kime yalan söylediğimizde en az vicdan azabı duyarız. Tanımadığımız ve bize yalan söyleyen kişilere. Peki, neden bize daha önce yalan söyleyen insanlara yalan söylediğimizde daha az vicdan azabı duyuyoruz. Biri size yalan söylediğinde kin, nefret ve ödeşmiş olmak ben yaşadım sende yaşa gibi duygularla yalan söylerken vicdan azabı duymuyormuşuz. Şunu unutmayın çocuklar birine yalan söylediğinizde karşı tarafa adeta bir yalan söyleme hakkı veriyorsunuz. " diye konuştu.

En Güvenilir Dost Kitaptır

Kitapların en güvenilir dost olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı konuşmasına şöyle devam etti: "Dostla arkadaş arasında bir fark var mı? Dostla arkadaş arasındaki fark nedir? Güvenilir olması, kötü zamanımızda yanımızda olmasıdır. İnsanın yaşamında kaç dostu olur. Benim bir tane dostum var. Bana hiç ihanet etmedi beni hiç yalnız bırakmadı. Zor anımda beni başka dünyalara götürdü. Gençler dostlarınızdan biri mutlaka kitap olsun. Bilesiniz ki; asla ihanet etmez, sizi kandırmaz, doğru bildiğini yazar. En azından sorunlarını çözmese bile birkaç saatliğine sizi o duygu durumundan uzaklaştırır. Lütfen dostlarınızdan biri kitap olsun. "

Karşılıklı sohbet havası içinde geçen söyleşinin ardından Vali Yazıcı gençlerin ailelerine selam söyleyerek, eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Hepimiz Elimizi Taşın Altına Koymalıyız

Öğrencilerle sohbetin ardından Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Vali Yazıcı, projenin hepimizin projesi olduğunu ve başarıya ulaşması noktasında öğretmenlerin desteğinin önemine vurgu yaptı. Meslek liselerinin üzerindeki ölü toprağını atmak istediklerinin altını çizen Vali Yazıcı; "Dünyanın en değerli varlıkları olan çocuklarımız sizlerin elinde yetişiyor. Bu yavrularımız için hep birlikte elimizi taşın altına koyarak onları iyi bir eğitim ve iyi bir ahlakla yetiştirip geleceğe hazırlamalıyız. AHENK projesiyle, il genelindeki herkesin ilgisini eğitimin üzerine çekerek öğretmenlerimizin üzerindeki bu yükü hem hafifletmeyi hem de eğitimle ilgili herkesi elini taşın altına koymasını istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Buradan Yetişen Çocuklarımız Yaşamın Tam İçinde Olacak

Toplumun büyük bir kısmını mavi yakalıların oluşturduğunu ancak sistemin çok az bir kesimi temsil eden beyaz yakalılara yöneldiğini vurgulayan Vali Yazıcı; "Ömrünüz boyunca bir hakime işiniz ya düşecek ya düşmeyecek ama her gün fırına, bakkala gidiyoruz. Toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz. Her gün bu işleri yapan kişilerle muhatap oluyoruz. Yaşamın içinde çok kişi var ama odak noktamız çok az göreceğimiz kişiler. Meslek lisesinde okuyan çocuklar yaşamın tam içinde olacak. Mavi yakalıların oranı %80-85 ve bunlar günlük yaşamımızın tam göbeğindeler. Ne olursunuz önce kendiniz için sonra bizim için toplum için çocuklarımızı değerlerle donatalım. Bunu hep birlikte yapalım. Çocuklarımızdan vazgeçemeyiz, bırakamayız. Her çocuğun mutlak suretle akademik başarısı olmasa bile mutlaka üstün olduğu bir alan oluyor. Sporla, kültür sanatla ilgilenebiliyor. Hepsinin başka başka özellikleri var. Bunları da hep birlikte gün yüzüne çıkarmalıyız. " dedi.

Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleriyle sohbetin ardından Vali Yazıcı, online eğitim döneminde 1. 300'den fazla EBA TV eğitim videosunun çekildiği radyo ve televizyon stüdyolarında incelemelerde bulundu.

