Üreme döneminde olan yaban hayvanları ve kuşlar için vatandaşları uyardılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yabanıl yaşamın yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaban hayvanları ve kuşlar için uyarı pankartları astı.