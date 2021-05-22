Urema yaylasında hareketlilik
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Urema yaylasında hareketlilik

Urema yaylasında hareketlilik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Acaristan sınırındaki Posof'un Urema yaylasında bahar hareketliği başladı.

Acaristan sınırındaki Posof'un Urema yaylasında bahar hareketliği başladı.

Serhat ilçe Posof un en verimli yaylası olan Urema yaylasında hazırlıklar başladı. Yayla evlerinde yıkık yerler onarılırken yeni yayla evleri de yapılıyor.

Eski yıllarda olmazsa olmazlardan olan yaylacılık şimdi yok denecek kadar azaldı. Sürekli şehirlere yapılan göçlerden dolayı köylerde ki nüfus ta azalınca yaylaya çıkanlar da azaldı ve boş kalan yayla evleri de yıkıldı.

Tamamen organik bitkilerle dolu olan yaylanın her tarafından akan sular ve yaz aylarında dahi yüksek tepelerde kalan kar ise ayrı bir güzellik sağlıyor. Eski yıllarda on binler ce büyükbaş ve daha fazla da küçükbaş hayvanların olduğu Urema yaylasında hayvanlar da azaldı. Bahar ayı ile beraber ilk önce kısır ve yoz hayvan denilen büyükbaş hayvanlar yaylalara çıkarıldı. Yaylaya çıkan aileler ise sağımda olan hayvanlarını kendileriyle beraber çıkarıyorlar. - ARDAHAN

Urema yaylasında hareketlilik
Urema yaylasında hareketlilik
Urema yaylasında hareketlilik
Urema yaylasında hareketlilik
Urema yaylasında hareketlilik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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