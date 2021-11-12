Üreğil Millet Bahçesi'ne yoğun ilgi

Üreğil Millet Bahçesi'ne Mamak'tan ve ilçe dışından çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği bildirildi.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yaş gurubuna hitap eden millet bahçesi, Piknik alanlarının yanı sıra göletleri ile de eşsiz bir manzara sunuyor.

Çocuklar millet bahçesinde doğayla iç içe hazırlanan oyun alanları ve bisiklet yollarında gönüllerince eğleniyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeşil belediyecilik kapsamında bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"En önemli başarımız da tarım arazilerimizde üretime destek vererek tarıma yeni bir farkındalığın oluşturulmasıydı. Nitekim sağlıklı gıda üretimi alanında faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bunların yanı sıra ilçe genelinde her geçen gün yeşil alan miktarımızı artırıyoruz. Hemşehrilerimize, doğa ile buluşabilecekleri yeni alanlar üretmeye devam ediyoruz. Yeşil alanlarımızın en gözdesi ise Üreğil Millet Bahçemiz. Doğanın bütün tonlarının buluştuğu bu özel adresimiz hem Mamak'ın hem de Ankara'nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandırdı. Şehrin temposundan uzaklaşmak isteyenlerin, ailelerin, birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önerdiği yerlerden biri olan millet bahçemiz Başkent'te mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir lokasyon haline geldi."