Üreğil Mahallesi yamaç paraşütçülerinin akınına uğradı

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Üreğil Mahallesi'ne yapılan yamaç paraşütü pistinin ardından, yamaç paraşütçüleri alana akın etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Üreğil Mahallesi'ne yapılan yamaç paraşütü pistinin ardından, yamaç paraşütçüleri alana akın etti.

Rengarenk yamaç paraşütleriyle havada güzel görüntüler oluşturan yamaç paraşütü pilotları, alanda yaptıkları uçuşlarla adeta şov yaptı.

Üreğil Mahallesi'nin üzerinde bulunan ve 1400-1450 rakımlarındaki Ovacık yaylası mevkinde bulunan yamaç paraşütü pistine gelen yamaç paraşütü operatörleri, pistin çok güzel olduğunu ve alanında rakımının iyi olduğunu söyledi.

Alanın çok güzel düzenlenmiş olduğunu ve uçuşa elverişli hale getirilerek uçuşlarda, havalanmada sıkıntılar yaşamadan rahatlıkla havalandığını belirten yamaç paraşütü operatörü Tarık Demir, şunları kaydetti:

"2 haftadır bu alana geliyoruz. Geçen hafta geldiğimizde köyün üzerinde kamp kurduk ve orada konakladık. Köyden itibaren alana kadar yol çok güzel. Biz de bu alana gelerek bu güzelliğin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Pisten kalkıştan itibaren istediğiniz yere kadar giderek inebilirsiniz. Gerçekten bu alana yamaç paraşütü pisti yapılması çok isabetli olmuş, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu güzel günün tadını havada kuşlar gibi uçarak çıkarmaya çalışıyoruz."

Yamaç paraşütü operatörü ve Ankara Kulübü üyesi Mustafa Çalık, dün alanda Kaymakam Temel Ayca ile yeniden incelemelerde bulunduklarını dile getirdi.

Havalanmada hiçbir sıkıntının yaşanmadığı alanda sadece profesyonel pilotların uçabildiğini ifade eden Çalık, "Dün Kaymakam Bey ile alanda incelemede bulunduk. Yapılacak iniş pistinin tamamlanması sonrasında yukarıdan havalanan herkes 50 dönüm arazi üzerine yapılacak olan iniş pistine rahatlıkla inebilecek. Burası çok güzel manzaraya sahip bir yer." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak