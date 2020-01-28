Ürdünlülerden Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki
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Ürdünlülerden Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki

Ürdünlüler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına karşı protesto düzenledi.

28.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:59
Ürdünlülerden Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki

Ürdünlüler, ABD Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planına karşı protesto düzenledi.


Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için sokaklara çıktı. Göstericiler, Trump'ın planına tepki göstererek, "Filistin'e Özgürlük", "Yaşasın Filistin" şeklinde slogan attı. Başkent Amman'daki İsrail'in büyükelçiliğinin kapatılmasını talep eden göstericiler, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istedi. - AMMAN

Kaynak: İHA
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