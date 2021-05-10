Ürdünlülerden Amman'daki İsrail Büyükelçisi'nin ülkeden kovulması çağrısı

Ürdünlüler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto ettikleri gösteride, Amman'daki İsrail Büyükelçisi'nin ülkeden kovulmasını istedi.

Ürdünlüler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto ettikleri gösteride, Amman'daki İsrail Büyükelçisi'nin ülkeden kovulmasını istedi.

Başkentteki İsrail Büyükelçiliği yakınında bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan yaklaşık 2 bin eylemci, "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa", "Büyükelçi kovulsun. Elçilik kapatılsın", İşgal güçlerinin meşrutiyeti yok. Onlarla barış yapılmaz" şeklinde sloganlar attı.

Gösteriye katılan eylemcilerden Muhammed el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya destek vermek, sesimi duyurabilmek buraya geldim. İnşallah eskisi gibi yeniden özgür olur." dedi.

Protestoculardan Fatma el-Mısri, "Mescid-i Aksa'da bekleyen Filistinlilerle dayanışma için toplandık. İsrailli Büyükelçi kovulmalı." ifadesini kullandı.

Başta gösteriyi engellemeye çalışan ancak sayının artması nedeniyle eyleme müdahale etmeyen emniyet güçlerinin de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, bu sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al