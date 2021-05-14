Ürdünlüler sınıra gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ürdünlüler sınıra gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Ürdünlüler sınıra gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'de çok sayıda kişi Filistinlilere destek vermek için sınıra gelerek gösteri yaptı.

Ürdün'de çok sayıda kişi Filistinlilere destek vermek için sınıra gelerek gösteri yaptı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Filistinlilere destek vermek için sınıra gelen göstericiler sınır kapılarının açılmasını ve Filistinlilere destek vermelerine izin verilmesini talep etti.

Göstericiler, sık sık direnişin arkasında birleşme çağrıları yaparak, Filistinlilerle kendilerinin tek millet olduğu yönünde sloganlar attı.

Protestoların organizatörleri, gün içinde Agvar bölgesindeki "Onur Şehitleri" yapıtının önünde destek gösterisi düzenlenmesini beklediklerini söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini bildirmişti. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

BM: İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu sivil mülkler büyük hasar gördü, 200'den fazla konut yıkıldı
BM: İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu sivil mülkler büyük hasar gördü, 200'den fazla konut yıkıldı
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de can kayıplarının artması ve AA ekibinin yaralanmasının İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de can kayıplarının artması ve AA ekibinin yaralanmasının İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyduğunu bildirdi.
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sergey Lavrov Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Arda Turan Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ürdünlüler sınıra gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 15:45:00. #1.14#

title