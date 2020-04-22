Ürdünlüler koronavirüs salgını nedeniyle ramazana buruk giriyor
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Ürdünlüler koronavirüs salgını nedeniyle ramazana buruk giriyor

Ürdünlüler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle ramazana buruk giriyor.

22.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:49
Ürdünlüler koronavirüs salgını nedeniyle ramazana buruk giriyor

Ürdünlüler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle ramazana buruk giriyor.

Salgın nedeniyle camilerde toplu ibadetin yapılamadığı, çarşı ve pazarlarda geçmiş yıllardaki ramazan öncesi canlılığın olmadığı Ürdün'de halk, bir an önce salgının sona ererek hayatın normale döneceği günleri bekliyor.

Ürdün'ün İrbid kentinde ise sıkıntı daha büyük. Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakaların daha fazla yaşandığı kentte, ülke genelinden farklı olarak diğer şehirlerden izole edilmesi gibi bazı istisnai önlemler alındı. Kent sakinleri bu önlemler ve yaşanan can kayıpları nedeniyle bu yıl ramazan sevincini yaşayamıyor.

İrbid sakinlerinden Vahid en-Nemr, "Koronavirüs yeniden dine dönmemiz için Allah'ın bize gönderdiği bir mesaj. Ramazan ayına yaklaşıyoruz ve camiler kapalı. Bu gerçekten üzücü." dedi.

Herkesin bu zor deneyimi en iyi şekilde idrak etmesini ümit eden Nemr, "Her yıl ramazan ayında camilerde teravih namazlarını kılmaya alıştık, bu sene bunu yapamayacak olduğumuz için hüzünlüyüz. Yine de ümmetin selameti ve sağlığı için bu durumu olgunlukla karşılamalıyız." diye konuştu.

"Ramazanın son on gününde alışkanlıklarımıza dönebilmeyi ümit ediyoruz"

Ürdünlü Fevvaz eş-Şubeki, ramazan ayının aile bağlarını güçlendiren, toplu teravih namazlarının kılındığı bir ibadet ayı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Allah'a bu salgını bizim üzerimizden kaldırması için dua ediyor, en azından ramazanın son on gününde dini ve sosyal alışkanlıklarımıza dönebilmeyi ümit ediyoruz."

Şubeki, salgınla her şeyin, kısaca hayatların değiştiğini vurguladı.

Ürdünlü Raide Ebu er-Reb ise Kovid-19 salgını nedeniyle camilerin kapalı olmasından duyduğu üzüntüyü, "Ramazan ayında yaşanan en güzel şeylerden biri camilerde toplu halde teravih namazı kılmaktı. Umarım bu salgın biter ve camilerin kapıları yeniden açılır." şeklinde ifade etti.

Ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için bisikletiyle çarşıya çıkan Mahmud ez-Zubi de bu virüse karşı bir ilaç ve tedavi yöntemi bulunmasını ve ramazanı coşkuyla geçirebilmek için bir an önce hayatın normale dönmesini temenni ettiğini söyledi.

"Salgın, ramazan sevincimizi gölgeledi"

Ürdünlü esnaf İbrahim ez-Zeytavi, "Her yıl ramazanı büyük bir sevinçle beklerdik ancak bu sene salgın sevincimizi gölgeledi." ifadesini kullandı.

Zeytavi, "Sağlığımız şu anda her şeyden daha önemli ve kriz sona erene, hayat normale dönene kadar sabırlı olmalıyız." dedi.

Muhammed Hazaile isimli esnaf da salgının insanların yaşamını değiştirdiğini ve bozduğunu savundu.

Ramazanın bu yıl tamamen farklı geçeceğini, camilerde teravih için bir araya gelinemeyeceğini, arkadaş ve akrabalarla aynı masa etrafında toplanılamayacağını dile getiren Hazaile, en yakın zamanda bu durumun sona ermesini temenni ettiklerini söyledi.

Ürdün'ün İrbid kenti koronavirüs salgını nedeni ile karantina altına alınmış, kente giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

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