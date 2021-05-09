Ürdünlüler, İsrail'in Kudüs ve Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etti
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Ürdünlüler, İsrail'in Kudüs ve Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etti

Ürdünlüler, İsrail'in Kudüs ve Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etti
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorla göç tehdidi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle Filistin halkına destek gösterisi düzenledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorla göç tehdidi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle Filistin halkına destek gösterisi düzenledi.

Ürdün'de Kudüs'e destek amaçlı oluşturulan "Gençlik Platformu" çağrısı üzerine başkent Amman'daki el-Kaluti Mescid'i önünde gerçekleştirilen gösteriye yüzlerce Ürdünlü katıldı.

Göstericiler, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya saldırı ve ihlallerini kınayan sloganlar atarak, "Hepimiz Aksa'nın askerleriyiz", "Amman'da Siyonist büyükelçiliği istemiyoruz" ve "Vadi Araba Barış Anlaşması iptal edilsin" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan gençlerden Eşref Zalul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm Arap dünyasında olduğu gibi, bugün burada bulunmamızın nedeni, Filistin ve Kudüs için, işgalin Filistin topraklarında sona ermesi içindir." ifadelerine yer verdi.

Zalul, Ürdünlülerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ve yerlerinden zorla göç ettirilen Filistinlilerin yanında olduğunu ve destek verdiğini vurguladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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