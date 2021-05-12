Ürdünlüler, İsrail'in Filistinlilere saldırını protesto etti

Ürdünlüler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için gösteri düzenledi.

Ürdünlüler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için gösteri düzenledi.

Başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği önünde yeniden toplanan binlerce eylemci Filistin direniş gruplarına övgüde bulundukları sloganlar attı.

Ürdün hükümetinden İsrail'le yapılan barış anlaşmasını iptal etmesini ve Amman'daki İsrail Büyükelçisini ülkeden kovmasını talep eden göstericiler, İsrail bayraklarını ateşe verdi.

Eylemde bir göstericinin de Türk bayrağı taşıdığı görüldü.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin 6 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al