Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı

Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel

ÜRDÜN'ün başkenti Amman'dan charter uçuşla Trabzon'a gelen turist kafilesi, havalimanında güllerle karşılandı.

ÜRDÜN'ün başkenti Amman'dan charter uçuşla Trabzon'a gelen turist kafilesi, havalimanında güllerle karşılandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Ürdün-Trabzon uçuşları yeniden başladı. Jordan Aviation hava yolu şirketine ait uçak charter uçuşla 147 yolcusu ile Ürdün'ün Başkenti Amman'dan havalanarak saat 13.15'de Trabzon Havalimanına iniş yaptı. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı turistleri güllerle karşıladı.

'OLDUKÇA DA MEMNUN AYRILIYORLAR'Bölgede turizm yatırımcılarının beklentisi olduğunu söyleyen Kantarcı, "Haziran ayı itibari ile haftada bir olan seferler ikiye çıkacaklar. Benzer şekilde diğer Ortadoğu ülkelerinden de direkt uçuşların başlaması ve sayılarının artması bütün bölgemizin ve başta Trabzon olmak üzere  yatırımlar yapmış olan yatırımcıların ciddi bir beklentisi. Haftalık programlar yapıyorlar. Bölgemizdeki başta Sümela Manastırı, Zigana dağı, Karaca Mağarası, Uzungöl, Ayder Yaylası, Fırtına Vadisi ve birçok yaylamızı da ziyaret ediyorlar. Dolu dolu bir hafta geçiriyorlar. Oldukça da memnun ayrılıyorlar. Pandeminin etkisi ile birlikte doğal alanlar, doğal destinasyonlar çok daha fazla ön plana çıkıyor. Sağlıkla ilgili önlemler alınmış durumda" diye konuştu.'ÇOK HEYECANLIYIM'

Ürdün'den Trabzon'a gelen Sümeyye Handan ise, "İlk defa Trabzon'a geldim. Trabzon çok güzel bir yer. Uzungöl, yaylaları oldukça güzel. Herkes Trabzon harika bir yer diyor. Çok heyecanlıyım. Bizi çok güzel karşıladılar" dedi.


Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı
Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı
Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı
Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı
Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı
Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı
Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı
Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı
Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı
Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar

CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç İlker Kaleli Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Merih Demiral Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:04:35. #1.16#

title