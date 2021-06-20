Ürdünlü sürücünün ölümüne sebep olduğu yaşlı adamın ailesi hukuk mücadelesi başlattı
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Ürdünlü sürücünün ölümüne sebep olduğu yaşlı adamın ailesi hukuk mücadelesi başlattı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Ürdünlü sürücünün ölümüne sebep olduğu yaşlı adamın ailesi hukuk mücadelesi başlattı Yaşlı adamın kızı Remziye Kuşbay: "Mahkemeye ne adam ne de avukatı geldi.

Ürdünlü sürücünün ölümüne sebep olduğu yaşlı adamın ailesi hukuk mücadelesi başlattı

Yaşlı adamın kızı Remziye Kuşbay:

"Mahkemeye ne adam ne de avukatı geldi. Ben babam için adalet istiyorum"

İSTANBUL - Arnavutköy'de Ürdünlü sürücünün araçla çarparak ölümüne sebep olduğu 78 yaşındaki adamın yakınları hukuk mücadelesi başlattı. Olay sonrası serbest bırakılan şahsın yurt dışına kaçtığını söyleyen yaşlı adamın kızı Remziye Kuşbay, "Mahkemeye ne adam ne de avukatı geldi. Ben babam için adalet istiyorum" dedi.

Kaza, 5 Mart günü Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Cebrail Kuşbay'a süratli şekilde ilerleyen Ürdünlü Qusad Majed Murshed Alsharif'in kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın sonucunda ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan yaşlı adam kurtarılamayarak öldü. Kaza sonrasında yurt dışına giden yabancı uyruklu sürücüden şikayetçi olan aile, hukuk mücadelesi başlattı. Ancak Kuşbay'ın ölümüne ilişkin açılan davaya ne Ürdünlü şahıs ne de avukatı katıldı.

Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın kızı Remziye Kuşbay, "Hadımköy merkezde 5 Mart'ta şahıs hız yapmış ve hiçbir şekilde frene basmadan babamı burada katletti. Bu kaza değil bir cinayettir. Ben sadece adalet istiyorum. Ne adam mahkemeye geldi ne avukatı geldi, şu an memleketi Ürdün'e kaçmış. Babama araba çarptığı an babam 19 metre sürüklendi, bu nasıl bir hızdır. Benim babam 3 aydır evde yok. Benim engelli annem hala camın kenarında babamı bekliyor" şeklinde konuştu.

Kaza günü orada olan Alaattin Özkök ise, "Biz dükkanın önünde duruyorduk, bir ses duyduk, gelip baktığımızda baya sürüklenmişti rahmetli amcamız. Kendini tanıyorduk da. Hemen koştuk. Yerde hareketsiz yatıyordu, ambulans çağırdık ama amca rahmetli oldu. Araçta hiç fren sesi falan da duymadık, çok hızlıydı" ifadelerini kullandı.

Ürdünlü sürücünün ölümüne sebep olduğu yaşlı adamın ailesi hukuk mücadelesi başlattı
Ürdünlü sürücünün ölümüne sebep olduğu yaşlı adamın ailesi hukuk mücadelesi başlattı
Ürdünlü sürücünün ölümüne sebep olduğu yaşlı adamın ailesi hukuk mücadelesi başlattı
Ürdünlü sürücünün ölümüne sebep olduğu yaşlı adamın ailesi hukuk mücadelesi başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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