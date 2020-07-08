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Ürdünlü önde gelen muhaliflerden Abbadi salıverildi
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Ürdünlü önde gelen muhaliflerden Abbadi salıverildi

Ürdünlü eski milletvekili ve önde gelen muhalif isimlerden Ahmed Uveydi el-Abbadi, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Ürdünlü önde gelen muhaliflerden Abbadi salıverildi
08.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:11

Ürdünlü eski milletvekili ve önde gelen muhalif isimlerden Ahmed Uveydi el-Abbadi, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

AA muhabirine konuşan Abbadi'nin kardeşi Abdullah, serbest bırakma olayını doğrularken konu ile ilgili detay vermedi.

Ürdün yönetiminden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de birçok kez tutuklanan Abbadi, son olarak 2 Haziran'da tutuklanmış, yerel basın gerekçe olarak kaleme aldığı bazı yazıları göstermişti.

Kaynak: AA

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