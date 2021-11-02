Ürdünlü milletvekili Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arap meselelerine desteğinden memnun - Haberler
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Ürdünlü milletvekili Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arap meselelerine desteğinden memnun

AA - Haberler | Güncel

Ürdünlü milletvekili Salih el-Ermuti, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ve Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arapların meselelerini en çok destekleyen ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Ürdünlü milletvekili Salih el-Ermuti, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ve Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arapların meselelerini en çok destekleyen ülke konumunda bulunduğunu söyledi. Milletvekili Ermuti, Ürdün-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra iç ve dış meselelere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ürdünlü milletvekili Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arap meselelerine desteğinden memnun

Ürdünlü milletvekili Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arap meselelerine desteğinden memnun

Ürdünlü milletvekili Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arap meselelerine desteğinden memnun

Ürdünlü milletvekili Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arap meselelerine desteğinden memnun

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