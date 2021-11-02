Ürdünlü milletvekili Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arap meselelerine desteğinden memnun

Ürdünlü milletvekili Salih el-Ermuti, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ve Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arapların meselelerini en çok destekleyen ülke konumunda bulunduğunu söyledi. Milletvekili Ermuti, Ürdün-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra iç ve dış meselelere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.