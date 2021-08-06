Ürdünlü hançer ustası Ebu Muheysin, yaklaşık 2 asırlık ata mesleğini küçük atölyesinde yaşatıyor
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Ürdünlü hançer ustası Ebu Muheysin, yaklaşık 2 asırlık ata mesleğini küçük atölyesinde yaşatıyor

Ürdünlü hançer ustası Ebu Muheysin, yaklaşık 2 asırlık ata mesleğini küçük atölyesinde yaşatıyor
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdünlü hançer ustası Nayif Ebu Muheysin, yaklaşık 2 asırdır aile mesleği olan zanaatını başkent Amman'daki küçük atölyesinde titizlikle devam ettiriyor.

Ürdünlü hançer ustası Nayif Ebu Muheysin, yaklaşık 2 asırdır aile mesleği olan zanaatını başkent Amman'daki küçük atölyesinde titizlikle devam ettiriyor.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde geleneksel bir alet olarak farklı isimlerle anılan hançer, zamanında insanların hayatında savunma silahı olarak yer alırken şimdilerde aksesuar, tören silahı ya da süs eşyası şeklinde kullanılıyor.

Arap coğrafyasında ise kimi yerlerde sosyal statü belirtisi, kiminde geleneksel kıyafete ait bir aksesuar olarak kullanılan hançer, bazı ülkelerde yanda taşınmasından dolayı "cenbiyye" olarak isimlendiriliyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Vasat el-Beled bölgesinden Ebu Muheysin ise bu mirasa sahip çıkan nadir ustalar arasında yer alıyor.

Yaklaşık 3 metrekarelik dar bir atölyede çalışan 60'lı yaşlarındaki Ebu Muheysin, atalarından miras kalan mesleğinin inceliklerini AA muhabirine anlattı.

Savunma silahından hediyelik eşyaya

Ebu Muheysin, hançer yapımının 180 yıldır aile mesleği olduğunu ve kendisinin de bu işi babasından devraldığını söyledi.

Hançerin işlevinin zaman içinde değiştiğini vurgulayan Ebu Muheysin, "Araplar, bedeviler ve tüm insanlar için hançer, tek savunma silahıydı. Ancak günümüzde devletlerde güvenliğin sağlanması nedeniyle bu durum değişti ve hançer turistik bir nesne ya da süs objesi halini aldı." dedi.

Ürdünlü usta, "şibriyye" olarak bilinen hançerin daha kısa türünün önceleri çöl ikliminin hakim olduğu alanların yanı sıra Suriye, Irak, Türkiye başta olmak üzere çok yaygın bir kullanımı olduğunu ifade etti.

Farklı modellerde ve tarzlarda hançerler yaptığını aktaran Ebu Muheysin, "Ürdün, Hicaz, Yemen ve Suriye tarzları başta olmak üzere ülkelerin geleneksel şekillerine göre hançerler yapıyoruz. Her ülkenin yapımında farklılık gösteren özellikler oluyor." diye konuştu.

Piyasanın taleplerini takip etmek gerekiyor

Ebu Muheysin, piyasanın taleplerine göre üretim yapabilmesi için yaşadığı ülkenin ve yakın bölgelerin üretimlerini takip etmesi gerektiğini belirtti.

Zanaatıyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini kaydeden Ebu Muheysin, hançerlerin kesici bir alet olarak hazırlanmadığını ve eskisi gibi savaşlarda kullanılmadığını söyledi.

Emektar zanaatçı, turistlerin evlerine dönerken Ürdün'den bir hatıra olması için ya da hediyelik eşya olarak ürünlerinden aldıklarını dile getirdi.

Süslemede kullanılan değerli taşlar Türkiye'den

Ebu Muheysin, hançer üretiminde kullanılan bakır ve gümüş maddelerine ulaşımın kolay olduğunu, ahşap ve çeliğin Ürdün'de bulunduğunu, süslemede kullanılan değerli taşların ise Türkiye'den geldiğini söyledi.

Normal bir hançer fiyatının 30-35 dinar (yaklaşık 42-49 dolar), gümüşten üretilenlerin ise 100 dinar (yaklaşık 140 dolar) olduğunu aktaran Ebu Muheysin, işçilik, emek ve kullanılan malzeme göz önüne alındığında belirlenen fiyatların gayet makul olduğunu ifade etti.

Ürdünlü hançer ustası Ebu Muheysin, yaklaşık 2 asırlık ata mesleğini küçük atölyesinde yaşatıyor
Ürdünlü hançer ustası Ebu Muheysin, yaklaşık 2 asırlık ata mesleğini küçük atölyesinde yaşatıyor
Ürdünlü hançer ustası Ebu Muheysin, yaklaşık 2 asırlık ata mesleğini küçük atölyesinde yaşatıyor
Ürdünlü hançer ustası Ebu Muheysin, yaklaşık 2 asırlık ata mesleğini küçük atölyesinde yaşatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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Ürdünlü hançer ustası Ebu Muheysin, yaklaşık 2 asırlık ata mesleğini küçük atölyesinde yaşatıyor - Haberler
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