Ürdünlü Halid, kendisi gibi engelliler için özel bisikletler üretiyor

Ürdün'de geçirdiği çocukluk felci nedeniyle engelli olan 45 yaşındaki Halid el-Amr, başta çocuklar olmak üzere kendisi gibi engelli bireyler için özel bisikletler üretiyor.

İzlediği bir filmde gördüğü özel bisikleti satın almaya gücü yetmeyince kendisi yapmaya karar veren Amr, azmi ve kararlılığıyla engelliliğin üretkenliğin önünde bir engel olmadığını kanıtlıyor.

Amr, başkent Amman'daki Ebu Alenda bölgesinde iki işçiyle çalıştığı 80 metrekareyi aşmayan küçük atölyesinde her ay engelliler ve yaşlılar için 3-4 bisikletin yanı sıra pnömatik tekerlekli farklı tasarımlar da yapıyor.

Engelliler için bisiklet üretme fikri film izlerken doğdu

Bir gün film izlerken farklı tasarıma sahip özel bir bisiklet gördüğünü ancak fiyatının çok yüksek olması nedeniyle satın alamadığını anlatan Amr, bisiklet üretme fikrinin o an doğduğunu dile getirdi.

Amr, "2017 yılında engelli bir birey olarak bisikletler üretmeye başladım ve bu bisikletlerin sağlık durumuma uyması çok hoşuma gitti." dedi.

Özellikle beyin felci geçirmiş ya da down sendromlu çocuklara yönelik özel bisikletler üretmeye çalıştığını belirten Amr, söz konusu bisikletlerin farklı tasarımlarda, el yapımı olduğunu ve istek üzerine kişiye özel parçalar da eklediğini söyledi.

Başta sadece kendisi için yaptığı bu özel bisikletleri daha sonra "Ürdün'ün Kurdu" markasıyla kendisi gibi engelli kişilerin istifadesi için de üretmeye başladığını anlatan Amr, bu ismi seçmesinde söz konusu hayvanın cesaret ve zeka gibi niteliklerinin etkili olduğunu dile getirdi.

Özel bisikletleri "bir tür tedavi yöntemine" dönüştürmeye çalışıyor

Bisikletleri kişilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde ürettiklerine dikkati çeken Amr, şunları ifade etti:

"İstenen bisikleti üretmeye başlamadan önce başvuru sahibine bisikletin boyutu, kullanacak kişinin sağlık durumu ve ayaklarının hareket kabiliyetini belirtecekleri bir form gönderiyoruz. Sonrasında bu bilgiler, kişinin sağlığına uygun bir bisikletin mühendislik çizimlerine dönüştürülüyor. Bazı durumlarda bisikleti, kullananlar için bir tedavi yöntemine dönüştürmek amacıyla rehabilitasyon konusunda uzmanlaşmış doktorlara danışıyorum. "

Benzer bisikletlerin yurt dışından yaklaşık 3 bin dolara ithal edilebildiğini ancak kendisinin küçük bir kar marjıyla 240 ile 300 dinar (388-422 dolar) arasında bir fiyatla satışa sunduğunu aktaran Amr, "Bisikletlerimizin ucuz olması sebebiyle bazı müşteriler ekstra para ödüyor, biz de bu parayı başka bir hastaya yardım etmek için kullanıyoruz." dedi.

Bisikletin bir eğlence aracından çok bir ergoterapi olduğunu söyleyen Amr, şuları kaydetti:

"Beni en çok mutlu eden şeylerden biri de yaptığım bisikleti kullanan engelli bir çocuğun ebeveyninin, sonrasında evladının gösterdiği gelişimden duyduğu sevinci benimle paylaşması. Bu, insana kendisinin de parçası olduğu bir gruba yardım edebildiği hissini veriyor ve çok iyi geliyor." diye konuştu.

Amr, aynı zamanda alışılagelmiş tasarımlardan farklı bir şeyler arayan bisiklet tutkunlarının taleplerini de karşıladığını sözlerine ekledi.