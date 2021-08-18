Ürdünlü genç tasarımcı, kullanılmış otomobil parçalarını ev eşyalarına dönüştürüyor

Ürdünlü genç Abdurrahman Usfur, kullanılmış otomobil parçalarından ev dekorasyon ürünleri ve ev eşyaları tasarlıyor.

Ürdünlü genç Abdurrahman Usfur, kullanılmış otomobil parçalarından ev dekorasyon ürünleri ve ev eşyaları tasarlıyor.

Alman-Ürdün Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra Tasarım Bölümü'ne geçiş yaparak bu bölümden mezun olan Usfur, kullanılıp bir kenara atılmış olanı şekilden şekle sokarak yeni bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Yaratıcılık, tanıdık olana alışılmadık bir şekilde bakmaktır." sözüyle yola çıkan 33 yaşındaki Ürdünlü genç, tasarımlarına başlama hikayesini AA muhabirine anlattı.

"Küçüklüğümden beri otomobil aşığıyım"

Arabaları çok sevdiğini, zamanla kendisinde ev içinde de ondan bir parça görme isteği oluştuğunu ifade eden Usfur, üniversitede de bitirme tezini kullanılmış araba parçalarını ev eşyalarına dönüştürme fikri üzerine yazdığını söyledi.

"Küçüklüğümden beri otomobil aşığıyım diyebilirim. Çok sevdiğim için uzun süredir evde de araba parçaları saklıyordum. Daha sonra aklıma bu fikir geldi." diyen Usfur, "otomobil parçalarına dayalı tasarım" konulu bitirme teziyle üniversitede ikinciliği elde ettiğini belirtti.

Ürdünlü genç, "Plastik olanlar hariç tüm araba parçalarını kullanıyorum. Tasarımlarımda genellikle klasik parçalar tercih ediyorum. Çünkü ürüne estetik katıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bazı ürünler tek parçadır ve sadece bir müşteriye sunulur"

Başka hiçbir yerde benzeri olmayan özel ürünler tasarladığını aktaran Usfur, "Bazı ürünler tek parçadır ve sadece bir müşteriye sunulur; üretilen parçayı bir daha bulamazsınız." diye konuştu.

Altı kişilik bir ekiple, mükemmelliği arayan uluslararası şirketler ve kişilerle çalıştıklarını belirten Usfur, ürünleri "Auto ART" ve "King Trophies" adı altında ve bu isimlerle açılan sitelerde tanıttıklarını söyledi.

Avrupa ve Arap ülkelerine de satış yapıyor

Tasarımlara, kullanılan malzeme, verilen emek ve talebe göre değer biçtiklerini dile getiren Usfur, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Katar, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, satış yaptıkları ülkeler arasında bulunduğunu aktardı.

Ürdünlü genç, yaptığı işle ilgili en çok nakliye konusunda zorluk yaşadığını belirterek, ülkesinde herhangi bir taraftan destek almadığını, her şeyi kendi bütçesi ve çabasıyla yaptığını kaydetti.

Otomobil parçası tasarımına, iş olarak değil de hobi olarak başladığını ancak daha sonra bunun, kendisi için vazgeçemeyeceği bir meslek haline geldiğini ifade eden Usfur, özellikle artık işe yaramayan otomobil parçalarını seçtiğini, ürünlerin, en ufak bir zorluk çekmeden kolayca sökülüp takılan tasarımlar olduğunu anlattı.

Usfur, "Kimisi evlerin içindeki otomobil parçalarının estetik etkisini merak edebilir. Özellikle de bazı parçaların büyüklüğü göz önüne alındığında. Ama bence asıl fark buradan geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al