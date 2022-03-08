Ürdünlü down sendromlu genç kız annesinin de desteğiyle mozaik sanatında usta oldu

Ürdünlü down sendromlu genç kız Vefa et-Tamari, annesinin desteğiyle engelleri aşarak büyük bir azim ve kararlılıkla el sanatları ve mozaikte usta olmayı başardı.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın güneyinde yer alan Medeba şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Tamari, mozaik sanatında ustalaşarak, özel durumunun başarılarına engel olamayacağını ortaya koydu.

Annesine olan sevgisini her fırsatta gösteren genç kız, büyük bir özveriyle birbirinden güzel tablolar yapıyor.

"İlk günlerde üzüldüm ve mutsuz olmuştum"

Tamari'nin annesi Siham et-Tamari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kızım Vefa dünyaya geldiğinde, ona nasıl davranılması gerektiğini tam olarak bilmiyordum. İlk günlerde üzüldüm ve mutsuz olmuştum. Bulunduğumuz bölgede herhangi bir merkez olmadığından bu konuda tecrübeli arkadaşlarla iletişim kurmaya başladım." dedi.

"Yetenek ve becerilerini geliştirmek için en iyi yolun Vefa ile çok zaman geçirmek olduğunu anladım." diyen anne Tamari, kızı büyüdüğünde onun resim, model, el sanatları ve mozaik sanatına eğilimlerini ve bu yönde yetenekli olduğunu fark ettiğini aktardı.

Tamari, kızının bu durumunun kendisini 2012 yılında Medeba şehrinde özel ihtiyaçları olan insanlar için "Beşair en-Nur" adında bir hayır derneği kurmaya sevk ettiğini dile getirdi.

Dernek bünyesinde özel ihtiyaç sahiplerine el sanatları eğitiminin verildiğini ifade eden Tamari, ilgili kurumlardan destek sağlanması durumunda derneği daha da geliştirmeyi düşündüğünü söyledi.

"Kızım dahil 8 kişi mozaik sanatında ustalaşmayı başardı"

Halihazırda Medeba'da down sendromlu kişiler konusunda uzmanlaşmış tek dernek olduklarını dile getiren Tamari şunları aktardı:

"Kızım, down sendromlu 20 kişiyle birlikte Sosyal Kalkınma Bakanlığına bağlı bir merkezde 6 ay mozaik sanatı alanında eğitim gördü. Kızım dahil 8 kişi mozaikte ustalaşmayı başardı. Kızımın pratik deneyimi 2016'da başladı. İsim tasarlamanın yanı sıra zarif mozaik tablo ve cam üzerinde çizimde de ustalaştı."

Genel olarak insanların down sendromlu kişileri yanlış anladığını, bunun bir hastalık olmadığını ifade eden Tamari, söz konusu kişilerin topluma kazandırılmadıkları sürece yavaş yavaş ölüme terk edildiklerini belirtti.

Tamari, kızının ulusal etkinliklere iştirak edebilmesi için büyük çaba sarf ettiğini dile getirerek, özel ihtiyaç sahiplerine yönelik etkinliklerin yetersizliğinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Bir eserin tamamlanması 3 ila 7 gün sürüyor

Vefa'nın mozaik paneller yapmaya devam ettiğini, bir paneli tamamlamanın 3 ila 7 gün sürdüğünü belirten anne Tamari, tamamlanan eserlerin satılmak üzere dijital platformlarda sergilendiğini söyledi.

Tamari, kızının ayda 5'ten fazla parça ürettiğini ve fiyatlarının 40 ile 50 dinar ( yaklaşık 56-70 dolar) arasında değiştiğini ifade ederek, çoğu müşterilerinin teşvik amaçlı ürünleri satın aldığını aktardı.