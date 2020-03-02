Ürdünlü çocuk davasında 'tanık' tartışması

02.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:54

Mersin'de bir sitede çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı iddiasıyla yargılanan sanık, 4. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada iki tarafın avukatları mağdurun tanığından dolayı tartıştı. Sanık avukatı tanığa müdahale edilerek, söylemediği sözlerin söyletildiğini iddia ederken, mağdur avukatı da iddiaları kabul etmeyerek, sadece tanığın sözlerinin zapta yanlış geçmesinden dolayı düzeltmek amacıyla konuştuğunu söyledi.



21. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 4. duruşmasına Ürdünlü aile, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mağdurun tanığı olan Monera Alokla dinlendi. Mağdur çocuğun teyzesi de olan Alokla, her hafta cumartesi günleri ailenin bir büyüğünde toplandıklarını belirterek, "O gün de biz ablamlarda olayın olduğunu yerdeydik. Sedra erkek kardeşini almak için aşağı indi. O sırada sanığın eşiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen Nadir, hiçbir şey anlamadan, dinlemeden çocuğa vurdu, Sedra'yı itekledi. Ardından sanığın eşi yukarıdan bizim görüntü çektiğimizi görünce eşine söyledi ve o da evi taşlamaya başladı. Olayın ardından sanık Sedra'nın üzerine yürüdü ama yeğenim hemen yukarı çıktı" dedi.



Tanık tartışması



Tanık dinleme sırasında 2 taraf avukatı arasında tartışma yaşandı. Sanık avukatı, böyle bir tanık dinlemesinin kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, "5 kişi birden sanki ifade veriyor. Tanığın söylemediği şeyler dışarıdan müdahale edilerek söyletiliyor. Bu tanık dinleme yasasına aykırıdır ve kesinlikle kabul edilmemesi gerekir. Olay kamera görüntüleriyle ortadadır. Onun dışındaki hiçbir suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



Mağdur avukatı da tanığa herhangi bir müdahalelerinin olmadığını vurgulayarak, "Yeminli tercüman çeviriyi yapmaktadır. Herkesin gözü önünde olan bir şeye müdahale etme şansımız yoktur. Biz sadece tanığın söylediği sözlerin ve yazılan bazı isim yanlışlarını düzeltilmesi için söz aldık. Hakkımızdaki müdahale iddialarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz beyanlarımızı daha önce söyledik. Sanıktan şikayetçiyiz ve gereken cezayı almasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, duruşmanın hakiminin izinde olmasından dolayı esasa ilişkin kararı onun vermesi için duruşmayı 9 Mart tarihine erteledi.



Olayın geçmişi



Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, tartışma sonrası Nadir K. 5 yaşındaki Ürdün vatandaşı A.K.'yi tokatlayarak yere devirmişti. Sosyal medyada yer alan olaya ilişkin görüntüler ise büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan zanlı hakkında önce ev hapsi kararı verilmiş, ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı. 40 gün cezaevinde kalan Nadir K., 2. duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. - MERSİN

Kaynak: İHA