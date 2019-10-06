Ürdünlü çocuğa şiddet görüntüleri tepki çekti (2)

06.10.2019 15:01

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Mersin Cumhuriyet Başsacvcılığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Sosyal medyada çıkan 'Bir erkek şahsın Ürdünlü çocuğa tokat attığı' yönünde haberler ile ilgili olarak; 2 Türk çocuğu ve 2 Ürdünlü çocuğun bir sebepten ötürü aralarında kavga etmeleri üzerine, Türk çocuklardan birinin dişi kırılmış, diğeri ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralanmıştır. Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.D. sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak onu yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun annesini de omzundan 2 kez iteklemistir. Ürdünlü çocuğa siddetli bir sekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmistir. Olayla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Kaynak: DHA