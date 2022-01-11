Ürdünlü çevre dostu sanatçı atıklardan ürettiği eserlerle doğayı koruyor

Ürdünlü Gassan Ayasra, atık malzemeleri değerlendirerek ürettiği eserlerle hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyor hem de bu konuda farkındalık oluşturuyor.

Ürdün'ün kuzeyindeki Ceraş ilinin Sakib köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ayasra, çevreciliğini estetik eserlere yansıtarak doğaya faydalı olmaya çalışıyor.

Ayasra, çevre konusundaki hassasiyetini ve atık malzemelerden ürettiği sanat eserlerini AA muhabirine anlattı.

"Çevreye ve doğaya aşığım"

Ailesiyle kalabalıklardan uzak bir tepede yaşayan Ayasra, 1986'dan bu yana "çevreci plastik sanat" adını verdiği tarzda eserler meydana getiriyor.

"Doğa benim hayatım. Çevreye ve doğaya aşığım." diyen Ayasra, insanların yaptığı hataların ve bu konudaki bilinçsizliğin iklim değişikliğine yol açtığını öğrendikten sonra çevre sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak istediğini söyledi.

Bunun için atık malzemeleri değerlendirmeye başladığını aktaran Ayasra, "Ağaç dallarının parçalarını, kurumuş bitkileri, düşen yaprakları, meyve tohumlarını, yıpranmış ayakkabıları, yumurta kabuklarını, hayvan kemiklerini ve kırtasiye malzemelerinin çöplerini kullanıyorum." dedi.

Çocuklarını çevreci yetiştirdi

Ayasra, ayrıca, gittiği yerlerde çevre temizliği yaparak bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştığını dile getirdi. Ayasra'nın oğlu Rassam da dışarı çıktıklarında babasının bir poşet çöp toplayana ödül verdiğini söyledi.

Rassam, "Çevre temizliği hepimiz için eğlenceli bir takıntı haline geldi. Üniversitede yere çöp atmayıp, çöp kutusu aradığım için kimi zaman benimle dalga bile geçiyorlar." diye konuştu.

Gülümseyerek durumdan memnuniyetini belirten Ayasra ise oğlunun ve kızlarının birbirlerinden çöp dolu poşetleri alarak çevre temizliği ödülünü kazanmaya çalıştıklarını anlattı.

Yurt dışında sergilere katılıyor

Ürdünlü çevre dostu sanatçı, üniversite okumadığını, buna karşın doğadan edindiği parçalarla doğal ürünleri üretmeyi okuyarak ve araştırarak öğrendiğini söyledi.

Ayasra, "1990'ların başında Ürdün'de güzel sanatlar birliğine katılmaya çalıştım ama yaptığım şeylerin sanat olmadığını iddia ederek beni kabul etmediler. Bugün eserlerimle yurt içinde ve İtalya, İspanya, Güney Kore ve Katar gibi ülkelerdeki sergilere katılmaya başladım." dedi.

Üzerinde çalıştığı her parçanın muhakkak diğerinden farklı olduğunu, yeni fikirler üreterek yeni eserler ortaya koymaya çalıştığını aktaran Ayasra, ürünlerini satarak aynı zamanda gelir ettiğini, Ceraş kentine gelen turistlerin çalışmalarını incelemek için kendisini de ziyaret etmeye başladığını sözlerine ekledi.