Ürdün yatırım heyeti Kardelen'i ziyaret etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gıda Komitesi'nin davetlisi olarak, Bursa'ya gelen Ürdün Yatırım Komisyonu üyeleri, Kardelen Kestane Şekeri'nin üretildiği İlka Şekerleme Fabrikası'nı ziyaret etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gıda Komitesi'nin davetlisi olarak, Bursa'ya gelen Ürdün Yatırım Komisyonu üyeleri, Kardelen Kestane Şekeri'nin üretildiği İlka Şekerleme Fabrikası'nı ziyaret etti. Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail Rifaie başkanlığındaki heyete Bursa'nın yerel lezzeti Kestane Şekeri'nin üretimiyle ilgili bilgi verildi.

Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme'nin Nilüfer'in Yaylacık Köyü'ndeki tesislerine gelen Ürdün heyetini firmanın Genel Müdürü Mümin Akgün ve Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir ağırladı. Yüzde yüz hijyen ve sanitasyon koşularına uygun ve teknolojik imkanlarla donatılan tesislerde gerçekleştirilen ziyarette kestane şekeri üretiminin tüm süreçlerini yerinde inceleyen Ürdün Heyeti, kestane şekerinin tarihsel süreciyle ilgili film de izleyerek ayrıntılı bilgi aldı.

Misafir heyete, kestane şekerinin üretimiyle ilgili bilgiler aktaran İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Bursa ile özdeşleşen yerel lezzeti 5 kıt'ada dünyanın çeşitli ülkelerindeki müşterilerine ulaştırdıklarını söyledi. Kestane şekerini ve Türkiye'yi dünyaya tanıtmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çeyrek asrı aşkın süredir üretim yaptıklarını belirten Akgün, hijyen ve sanitasyon kuralarına uygun olarak üretim yaptıklarını uluslararası kalite belgelerine sahip olduklarını belirtip, lezzetin yanı sıra kaliteyi üretim kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Bursa'da kestane şekeri üretiminin 300 yıllık bir geçmişi olduğuna değinen Akgün, lezzeti ve insan sağlığına olumlu katkısı nedeniyle tüm dünyada Bursa kestane şekerinin tercih edildiğini ifade etti. Dost ülke Ürdün heyetini tesislerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Akgün, ziyaretin Bursa ve Ürdün arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarına katkı sağlayacağına inandığını da kaydetti.

İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir de, Ürdün Heyeti'ni iç ve dış pazara yönelik pazarlama faaliyetleri, marka ve ürün çeşitliliği, satış yöntemleri konularında bilgilendirdi. Çeşitli boyut ve ambalajlarla yaklaşık 30 çeşit ürünü Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazara sunduklarını kaydeden Deniz utku Özdemir, Bursa'nın yerel lezzetini iç pazarın yanı sıra Amerika, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında mağazalar ve satış noktaları aracılığı ile tüketicinin beğenisine sunduklarını anlattı. Özdemir, ürün tanıtımı ve iş bağlantılarını geliştirebilmek için Amerika ve Dubai'deki sektör fuarları ile Paris ve Köln gibi dünyanın önde gelen gıda fuarlarında yer aldıklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı