Ürdün ve Umman'da koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik önlemler alındı Ürdün ve Umman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir dizi ekonomik tedbir alındığını açıkladı.

Ürdün ve Umman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir dizi ekonomik tedbir alındığını açıkladı.

Ürdün Maliye Bakanı Muhammed el-Asas, yaptığı basın toplantısında hükümetin aldığı kararları açıklayarak, satış işlemi yapan özel sektördeki firmalardan alınan verginin ertelendiğini ve borcu olan abonelerin de bir ay süreyle elektriklerinin kesilmeyeceğini duyurdu.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık el-Hamuri, ürünlerin satışında tavan fiyat uygulamasının başladığını belirterek, buna riayet etmeyerek fiyatlarda fahiş artışa gidenlere ceza uygulanacağını ifade etti.

Ürdün Enerji Bakanı Hale Zevati ise elektrik faturalarının ödenmesinde kolaylık sağlanacağını ve borcu olan abonelerin elektriğinin bir ay süreyle kesilmeyeceğini kaydetti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a olağanüstü hal uygulama yetkisi de veren "savunma yasasının" yürürlüğe konulmasını onaylamıştı.

Umman Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada da Kovid-19'un ülkedeki ekonomiyi olumsuz etkilememesi için alınan önlemler kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, ülkedeki tüm bankalar ve diğer finans kuruluşlarının kullanması adına likidite sıkışıklığına karşı para rezervinin 8 milyar Umman riyali (yaklaşık 20,8 milyar dolar) artırılacağı ve faizlerin düşürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA