Ürdün ve Türkiye arasında ikili ilişkiler ve bölge sorunları ele alındı
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Ürdün ve Türkiye arasında ikili ilişkiler ve bölge sorunları ele alındı

17.02.2021 03:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 03:12
Ürdün ve Türkiye arasında ikili ilişkiler ve bölge sorunları ele alındı

Ürdün ile Türkiye arasında ikili ilişkiler ve özellikle Filistin sorunu olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı bir siyasi istişare toplantısı yapıldı.

Ürdün ile Türkiye arasında ikili ilişkiler ve özellikle Filistin sorunu olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı bir siyasi istişare toplantısı yapıldı.

Amman'da yapılan görüşmelerde, ev sahibi heyetin başında Ürdün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yusuf el-Batayna, Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal hazır bulundu.

Toplantıda, başta ekonomi, yatırım, akademik çalışmalar ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin imkanları ele alındı.

Bölgenin tanık olduğu istisnai koşullar ve zorlukların yanı sıra Kovid-19'un sağlık ve ekonomiye yansımalarının tartışıldığı toplantıda, iki ülke liderlerinin talimatlarıyla ortak çıkarlara hizmet etmesi çerçevesinde çalışmaların sürdürülmesi ve kurumsallaştırılması gerektiği vurgulandı.

Taraflar, karşılıklı danışma ve koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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