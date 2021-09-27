Ürdün ve Suriye arasındaki Cabir Sınır Kapısı tekrar faaliyete geçiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürdün ve Suriye arasındaki Cabir Sınır Kapısı tekrar faaliyete geçiyor

AA / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün ve Suriye arasındaki Cabir Sınır Kapısı tekrar faaliyete geçiyor

Ürdün ve Suriye arasında bulunan ve 57 gündür kapalı olan Cabir Sınır Kapısı'nın tekrar faaliyete geçeceği açıklandı.

Ürdün ve Suriye arasında bulunan ve 57 gündür kapalı olan Cabir Sınır Kapısı'nın tekrar faaliyete geçeceği açıklandı.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'nin güneyindeki Dera kentindeki çatışmalar nedeniyle kapanan sınır kapısının 29 Eylül Çarşamba günü açılacağını duyurdu.

Ferraye, 31 Temmuz'da kapanan Cabir Sınır Kapısı'yla ilgili teknik ve lojistik hazırlıkların tamamlanarak sınır kapısının yolcu ve eşya geçişine hazır hale getirileceğini kaydetti.

Ürdün ve Suriye'nin "iki kardeş ülke" olduğunu belirten Ferraye, şöyle devam etti:

"Bu karar, gerekli güvenlik ve sağlık önemleri uygulanarak ticaret ve turizm hareketliliğini sağlamak amacıyla alınmıştır."

Ürdün ve Suriye sınırı

İki ülke arasındaki ana sınır kapıları olan "Ramsa (El-Cumruk el-Kadim)" ve "Nasib (Cabir)", Suriye'nin Dera kentindeki çatışmalar nedeniyle kapatılmıştı.

Ürdün'deki Ramsa Sınır Kapısı'nın karşısındaki El-Cumruk el-Kadim çatışmalar nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, rejim ve destekçileri tarafından ele geçirilmeden önce 3 yıl boyunca muhaliflerin elinde kalmıştı.

Nasib-Cabir geçişi Ağustos 2018 ortalarında yeniden açılsa da 2020'de önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, temmuz ayında da Dera'daki çatışmalar nedeniyle iki kez kapatılmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile bir araya gelirken, Esed rejiminden 4 bakanın bugün Ürdün'ü ziyaret etmesi bekleniyor.

AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri
El ve ayakları bağlı, darp izleriyle bulunan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor

El ve ayakları bağlı, darp izleriyle bulunan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor

 Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu

Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu

 Yasak aşkından dünyaya getirdiği çocuğunu canlı canlı toprağa gömen kadın ve annesi serbest bırakıldı

Yasak aşkından dünyaya getirdiği çocuğunu canlı canlı toprağa gömen kadın ve annesi serbest bırakıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop Abdullah Öcalan
Magazin Şenol Güneş
Spor Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Vladimir Putin Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ürdün ve Suriye arasındaki Cabir Sınır Kapısı tekrar faaliyete geçiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 12:46:04. #1.12#