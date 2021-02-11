Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

11.02.2021 22:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:48
Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Lübnan'da 63, Ürdün'de 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Lübnan'da 63, Ürdün'de 10 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan 63 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 136 kişi virüse yakalandı.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 866'ya, vaka sayısı 331 bin 152'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 223 bin 82'ye yükseldi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 hastası 10 kişinin öldüğünü, 1807 kişinin enfekte olduğunu, 864 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 421'e, vaka sayısının 341 bin 984'e, iyileşenlerin sayısının 324 bin 70'e ulaştığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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