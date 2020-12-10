Ürdün ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Ürdün ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

10.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:30
Ürdün ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 250'ye ve Libya'da 1273'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 250'ye ve Libya'da 1273'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 92 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 580 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 250'ye, vaka sayısının da 253 bin 121'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 206 bin 638 olduğu ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 12 kişi daha vefat etti, 661 yeni vaka kaydedildi, 644 hasta ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle toplam can kaybının 1273'e, vaka sayısının da 89 bin 183'e çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 59 bin 222'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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