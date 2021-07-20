Ürdün ve Kuveyt'ten Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
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Ürdün ve Kuveyt'ten Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği

Ürdün ve Kuveyt'ten Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ürdün ve Kuveyt'ten gönderilen tıbbi yardımları teslim aldı.

Tunus, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ürdün ve Kuveyt'ten gönderilen tıbbi yardımları teslim aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Kovid-19'la mücadelesine destek için Ürdün'den gönderilen ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçağın ülkeye geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki "sağlam kardeşlik bağlarını daha da güçlendiren" bu destek için Ürdün'e teşekkür edildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığından yapılan bir başka açıklamada, Kuveyt'ten gönderilen, tıbbi yardımın ve 20 ton oksijen taşıyan askeri uçağın da Tunus'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, verdiği destek için Kuveyt'e de teşekkür edildi.

Tunus, Kovid-19'la mücadele için daha önce de çeşitli ülkelerden tıbbi malzeme desteği almıştı.

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da, ülkenin Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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