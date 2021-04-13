Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 82, Irak'ta 39 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 82, Irak'ta 39 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 82 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 790 yeni vaka kaydedildiği, 6 bin 570 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 937'ye, vaka sayısının 672 bin 90'a, iyileşenlerin sayısının da 610 bin 614'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin daha hayatını kaybettiği, 8 bin 179 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 791 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 796'ya, vaka sayısının 941 bin 78'e, sağlığına kavuşanların da 826 bin 323'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al