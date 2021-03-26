Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 97, Irak'ta 29 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 97, Irak'ta 29 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 97 kişinin daha vefat ettiği, 6 bin 444 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 144 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 374'e, vaka sayısının 577 bin 734'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının da 468 bin 37 olduğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 490 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 495 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 14 bin 157'ye, vaka sayısının 822 bin 95'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 736 bin 747'ye ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al