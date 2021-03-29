Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 97, Irak'ta 37 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 97, Irak'ta 37 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 97 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 bin 940 yeni vaka tespit edildiği, 8 bin 910 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 6 bin 651'e, vaka sayısının da 597 bin 256'ya yükseldiği, 494 bin 417 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 37 kişinin vefat ettiği, 5 bin 837 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 500 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 249'a, vaka sayısının 838 bin 265'e, iyileşenlerin sayısının da 750 bin 435'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Burcu Biricik Murat Dalkılıç Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 19:34:14. #1.14#
title