Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 98, Irak'ta 20 kişi hayatını kaybetti.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 98, Irak'ta 20 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 98 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 4 bin 399 kişide virüs tespit edildiği, 8 bin 53 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 472'ye, vaka sayısının 582 bin 133'e yükseldiği, 476 bin 90 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin vefat ettiği, 5 bin 62 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 368 kişinin iyileştiği bildirildi.

Bakanlık, toplam can kaybının 14 bin 177'ye, vaka sayısının 827 bin 157'ye yükseldiğini, 741 bin 115 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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