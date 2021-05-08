Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 39, Ürdün'de 29 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 39, Ürdün'de 29 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı virüs nedeniyle 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 608 yeni vaka tespit edildiğini, 6 bin 203 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 15 bin 741'e, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 558'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 998 bin 626 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 29 kişinin vefat ettiği, 601 yeni vaka kaydedildiği, 1731 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 76'ya, vaka sayısının 719 bin 233'e, iyileşenlerin sayısının da 701 bin 191'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan 'Çılgın Hırsız' paylaşımı beğenilmedi
Sağlık Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan "Çılgın Hırsız" paylaşımı beğenilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Metin Oktay Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 21:17:09. #1.15#

title